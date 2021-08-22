日紀錄片主角被指戰犯 逾萬名中國網友湧入豆瓣刷負評

《人生果實》被洗低分，分數降至8.7。取材自豆瓣電影

中國 男星張哲瀚日前爆出「精日」（精神嚮往日本 人）言行，激起許多中國網民反感。這種情緒近日蔓延到中國電影 評分網站「豆瓣」，多部日本電影、紀錄片湧入網民留下負評。

據香港01報導，日本紀錄電影《人生果實》（中國譯名）曾在中國電影局主辦的「亞洲電影節」上映，原本在豆瓣10萬多人的評分下，擁有高達9.3分，但日前有人指控片中主角是「二戰戰犯」，短短幾天便湧入數萬人給出「一星」評價。有網民認為，將該片主角視作戰犯只是捕風捉影。

上周日是日本戰敗76周年日，自當天開始，在中國最大的影評網站豆瓣上，日本紀錄片《人生果實》等遭到「圍攻」，導致評分突然由9.3迅速降至8.7分。小津安二郎的《東京物語》、《秋刀魚之味》等片也出現大量「一星」差評。亦有不少網民對此種「刷分」行為感到不滿，兩股勢力一度激烈交鋒。

紀錄片《人生果實》2017年在日本上映，講述有「現代陶淵明」之稱的日本建築師津端修一夫婦隱居生活，當時很多媒體想採訪津端夫婦的故事，都被他們拒絕。津端修一曾在海軍服役，並製造過海軍戰鬥機，而片中講述二戰時期的16分鐘早被刪去，如今則被部分網民用來指控主角是「戰犯」。

除了《人生果實》，宮崎駿的作品《風起了》、《飛天紅豬俠》、《再見螢火蟲》及《戰場上的快樂聖誕》等涉及到二戰背景的日本電影，近日也都有部分網民留下一星評價，理由是這些製作團隊中有人涉及到侵華戰爭或故事情節與侵華戰爭有關，例如《風起了》就被指製造的零式飛機參與侵華，而遭差評。

不過，也有眾多網民對「一星」行為感到不滿，為相關日本片點「五星」好評。有網民留言稱，《人生果實》的主角公津端不是戰犯，1945年，津端才19歲，作為海軍技術官，在東京附近被強制入伍，不足一年就退學。其後考入東京大學建築系，津端從未到過中國。