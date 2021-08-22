阿富汗電影場景祥和 拍攝地卻在新疆 網友：何等諷刺

電影「追風箏的孩子」的劇照。(路透資料照片)

阿富汗 局勢危急之際，美籍阿富汗裔作家Khaled Hosseini（卡勒德‧胡賽尼）此前的暢銷書「追風箏的人」和同名電影 再引起關注，他近日接受英媒採訪，表達他對當前局勢的擔憂。另外，中國媒體報導，美國拍攝的阿富汗電影「追風箏的人」場景祥和，拍攝地卻在新疆 。有網友說：「何等諷刺」。

香港01報導，胡賽尼1965年生於喀布爾、父親是阿富汗外交官。1980年蘇聯入侵阿富汗時，隨全家逃往美國尋求政治庇護。胡賽尼畢業於加州大學聖地牙哥醫學系，現居加州執業。「追風箏的孩子」雖是他的第一本小說，卻因書中角色刻畫生動，故事情節震撼感人，出版後大獲好評，獲得各項新人獎。

據報導，他接受採訪時說：「阿富汗人很了解神學士（Taliban，另譯塔利班）。他們還記得上次神學士在這裡（執政）時發生的事情。」他形容，阿富汗人是有理由感到害怕的。「追風箏的孩子」的寫作背景，正是出於他們執政時期曾禁止市民放風爭，衝擊了胡賽尼在故鄉放風箏的童年回憶。

美軍撤離後，胡賽尼與仍與住在阿富汗的親人聯絡。他們跟胡賽尼說，現在真的不敢外出，只敢留在家中。

另據中國日報報導，對於大多數人而言，阿富汗是一個遙遠且陌生的國度。直到暢銷書「追風箏的人」和同名電影出現，在兩個男孩與風箏的故事裡，大眾才開始嘗試著去了解那裡有血有肉的阿富汗民眾。

報導指出，其實受阿富汗戰亂影響，當時電影「追風箏的人」實際取景地是在中國新疆。電影中一派祥和的場景，並非阿富汗首都喀布爾，而是新疆的喀什、塔縣等地。電影結尾字幕致謝也有所體現。

報導稱，這項消息讓網友討論，有網友說：「他們一邊詆毀新疆，一邊在新疆取景來展現『安居樂業』，何等諷刺？」