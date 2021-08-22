神學士巡查新華社喀布爾分社 ：平時要正常上班

8月17日，阿富汗塔利班成員在喀布爾街頭向小販購物。(新華社)

隨著美軍撤離、阿富汗 總統離開、神學士 （Taliban，另譯塔利班）遲遲未成立新政府，當前阿富汗正處於「無政府狀態」。北京日報報導，儘管政府部門無運轉，但攸關市民生活的商家已陸續營業，另有神學士人員前往新華社喀布爾 分社稱：「平時要正常上班」。

報導稱，神學士進入喀布爾的同一天，前總統卡薩（Hamid Karzai）離開阿富汗。截至目前，阿富汗仍處於事實上的「無政府狀態」。卡薩並沒有辭職，但阿富汗政府基本已停止運轉。而神學士迄今未宣布成立新政府，也沒有公布新的國家元首。

「對我來說，只有安全是唯一重要的訴求。」喀布爾街頭一間小店的店主奧馬爾說。他的話，也道出了當下許多阿富汗民眾的心聲。

據報導，目前，喀布爾的社會秩序正在逐步恢復。在市區重要地點，大量手持武器的神學士武裝人員或乘車或步行上街巡查，維護治安。神學士警告，對任何犯罪行為都將嚴厲打擊。對於阿富汗政府全體工作人員及安全部隊成員，神學士宣布大赦，不會報復任何人，也將保證民眾安全。

政府機構自15日起不再正常運轉，銀行大門緊閉，大部分大型超市未能正常營業，停電還是家常便飯。不過，很多社區內的小商店和小市場已逐步開始營業，顧客日漸增多，街上的車輛也在逐漸增多。

四名塔利班人員17日一早來到新華社喀布爾分社，檢查分社相關證件，臨走前還告訴分社人員，「平時要正常上班」。

在這個特殊時期，喀布爾居民心情十分複雜。「我一定會想辦法離開這個國家，我在阿富汗看不到未來。」31歲的阿馬永曾在政府軍服役九年，對未來充滿擔心。

「這幾天治安在不斷好轉，但僅有安全是不夠的」，喀布爾市民蘇菲說，「除了確保民眾安全，神學士還必須要給民眾提供工作機會，尊重公民人權和尊嚴。」

喀布爾市民努爾·汗則擔心戰爭再次爆發：「阿富汗是火藥桶，任何問題都可能引發戰爭，目前雖然局勢平靜，但並非沒有風險。」