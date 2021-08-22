不滿美台互動 解放軍試射2新飛彈 距離覆蓋美亞太基地

解放軍火箭軍常規導彈第一旅近日成功試射兩枚新型導彈，號稱能癱瘓摧毀敵方防禦體系。（取材自微信）

央視軍事頻道昨天在微信發布兩則頗具針對性的影片，一則是解放軍 火箭軍常規導彈第一旅，成功發射兩枚新型飛彈摧毀敵方防禦體系；另一則是解放軍第73集團軍某兩棲重型合成旅，在福建東南沿海進行實彈射擊演練。

央視軍事頻道稱，解放軍火箭軍常規導彈第一旅近日克服惡劣自然條件和複雜電磁干擾，在西北大漠快速反應，成功發射兩枚新型導彈，「精準命中幾百公里外的藍軍多重防護陣地目標，有效癱毀藍軍防禦體系關鍵信息節點」。報導稱，此次發射成功拓展火箭軍新質彈頭種類，提升了常規導彈「多模精打、毀癱節點、融合抗擾、先遣破敵」能力，有力提升火箭軍體系攻防水平。

中國軍事網站「強國網」引述軍事專家猜測稱，此次發射的兩枚新型導彈很有可能是火箭軍的東風15Ｂ導彈。該款導彈目前是解放軍火箭軍的主力大型導彈之一，射程在900公里左右。從打擊距離來看，覆蓋美國 在亞太地區的絕大部分軍事基地。

另據騰訊網報導，兩枚導彈精準命中受到「多重保護」的目標，說明該新型導彈突防能力強，精度很高。大陸遠程導彈（射程5000公里以上）主要用於戰略打擊，攜帶核彈頭，一般情況下不能用。中程東風導彈主要用來反艦，也就是在第一島鏈與第二島鏈之間打擊美國的航母。

考量到台灣 海峽非常狹窄，若大陸對台動武，在正式登陸作戰前，肯定「讓導彈飛一會」，就是用短程戰術導彈來實施。報導稱，兩枚導彈是釋放中方對近來「美台勾結」極為強硬的信號。

央視軍事頻道還報導，解放軍第73集團軍某兩棲重型合成旅組織所屬裝甲分隊，近日在閩南某海域進行海上分隊射擊綜合演練。八部05式兩棲裝甲突擊車以戰術隊形到達預定射擊海域，並以105毫米坦克炮分波次向敵岸灘頭發起衝擊。

解放軍東部戰區17日曾宣布，東部戰區出動作戰艦艇、反潛機、殲擊機等軍種，在台灣西南、東南等周邊海空域組織聯合火力突擊等實兵演練，檢驗戰區部隊一體化聯合作戰能力。此次演練是根據當前台海安全形勢和維護國家主權採取的必要行動。

另據中央社報導，南海情勢劍拔弩張下，菲律賓總統杜特蒂對北京持續友好。菲律賓軍方昨天表示，中國今年至少五度發射信號彈，以驅離巡邏西菲律賓海的菲國軍機。杜特蒂此時卻向北京承諾，在他任內，馬尼拉當局將對地緣政治議題保持中立。