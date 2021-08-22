對華政策不偏激？中學者：對伯恩斯不應過高期待

美國總統拜登提名前國務次卿伯恩斯出任駐中國大使。（Getty Images）

美國總統拜登 將提名 美國前國務次卿伯恩斯接任駐中大使。中國 學者認為，伯恩斯對中國觀點較為平衡、全面，但鑑於現今中美複雜的狀態，對這一角色也不應過高期待。

伯恩斯是職業外交官，但他不是中國問題專家，此前他曾與中國政府，就阿富汗問題、聯合國對伊朗的制裁、朝鮮和美國政策等展開過工作。

中國官媒環球時報報導，中國外交學院教授李海東表示，在中國駐美大使秦剛履新後，美方公布其駐中大使提名，並在國會得以確認後結束駐中大使空缺的現狀，是一種「外交對等」的表現。

李海東表示，他曾聽過伯恩斯一次在美國的演講，認為伯恩斯對華政策的理解和認識並不偏激，認為觀點相對是較平衡、全面。他稱，儘管伯恩斯以往未擔任專門處理中國事務的官職，但在國務院擔任副國務卿期間處理的眾多事務涉及中國，且其在哈佛執教時許多主題聚焦中國，對中國還是比較了解。

中國國際問題研究院美國所助理研究員張騰軍指出，伯恩斯被提名為駐中大使，不一定表示當下中美關係有所緩和。伯恩斯提名較晚，實際可能是有意為之，不排除是拜登政府在對中政策上試圖表現出不慌不亂的姿態，而並非因為對中美關係的緩和預期而做出此決定。

此外，拜登將提名伯恩斯出任駐中大使、芝加哥前市長伊曼紐出任駐日本大使。紐約時報報導，大約在今年3月美中阿拉斯加會談舉行前後，拜登已在考慮要選擇伯恩斯還是伊曼紐出任駐中大使。知情人士透露，當時拜登說，他想提名一位「重要人物」，提名此人能傳達出與提名職業外交官不同的訊息。

不過，外交圈力促拜登選擇在兩黨政府都任職過的資深外交官伯恩斯，而不是只有國內政治經驗的伊曼紐。

消息人士說，拜登幾個月前就決定提名這兩人，只是為了取得駐在國同意，才延到現在公布。