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伯恩斯駐中 分析：鷹派更核心 曾稱美中是民主威權較量

中國新聞組／北京22日電
美國白宮發布消息稱，總統拜登提名伯恩斯出任美國駐華大使。圖為2019年2月，伯恩斯在一項活動上。 (中通社)
美國白宮發布消息稱，總統拜登提名伯恩斯出任美國駐華大使。圖為2019年2月，伯恩斯在一項活動上。 (中通社)

美國總統拜登提名資深外交官伯恩斯（Nicholas Burns）出任美國駐中大使，媒體報導這表明在美中關係日益緊張之際，美國政府可能尋求讓這一角色發揮更核心的作用，希望藉由一位具備豐富經驗的職業外交官，處理目前仍處於低谷及愈來愈複雜的美、中關係；此前美國媒體已經報導，拜登有意派遣鷹派資深外交官前往中國擔任大使。

自由亞洲報導，已經退休的伯恩斯長期擔任外交工作，曾於2005年至2008年間出任副國務卿。白宮指出，伯恩斯精通法文，也懂阿拉伯語和希臘語，但不懂中文和普通話，且伯恩斯非擅長處理中國問題   長期外交工作與拜登曾緊密共事。

報導指出，今年1月，伯恩斯接受德國媒體採訪，談到新疆人權問題、香港局勢等議題時，表示美國應與德國、歐盟合作，共同捍衛民主和人權。他並建議美國、歐洲和日本應共同聯手就中國的非法貿易行為與中國進行對話。2月，伯恩斯接受CNN專訪更直言：「美國不能將二戰以來在印太地區的軍事主導地位讓給中國」，指美國與中國的較量是「民主」與「威權」間的較量。

另據法廣報導，伯恩斯沒有任何在中國工作的經驗，在談到中國時經常使用「對抗(stand up to)」一詞，立場偏向「鷹派」。

如果得到參議院確認，伯恩斯將在兩國關係處於幾十年來最低點之際前往中國。在美中在許多問題上都發生激烈爭拗，貿易、科技、知識產權、美國出售武器給台灣、中國在南海的軍事活動，以至新疆和香港的人權狀況等，雙方都互相指責，在此關係緊張時刻，這項人事安排特別引人關注。拜登提名伯恩斯出任美駐華大使，表明在日益緊張之際，美國政府可能尋求讓這一角色發揮更核心的作用。

美國 中國 拜登

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