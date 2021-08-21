要美國長長「智」 華春瑩：民主不應該是可口可樂

中國外交部發言人華春瑩。(取材自中新網)

阿富汗 局勢發生重大變化，國際對於美國 撤軍多有批評。美國前駐阿大使麥金利撰文稱，美持續20年試圖將西方民主模式強加於阿的努力宣告失敗。中國 外交部發言人華春瑩則指出，外部強加和移植民主不會長久、牢固。「民主不應該是可口可樂，很多中國人都喜歡北冰洋(中國本土品牌汽水)」。

環球時報報導，華春瑩指出，評判民主的標準，關鍵的一條是是否符合人民的期待、需要和要求。事實一再表明，軍事干預沒有出路，用強權及軍事手段解決問題只會使問題越來越多。把美式民主生搬硬套到歷史、文化、國情截然不同的國家只會水土不服，最終以失敗告終。

華春瑩說，民主不能先入為主，不能越俎代庖。民主沒有固定模式。就像中國胃不適合每天喝冷牛奶，美國人不習慣用筷子，並不是每天用刀叉吃牛排或漢堡包才是吃飯。民主也不應是可口可樂，美國生產原漿，全世界一個味道，「我知道很多中國人喜歡北冰洋汽水」。

她認為中國實行的社會主義民主政治，是一種全過程、最廣泛的民主，體現人民意志，符合中國國情，得到人民擁護。華春瑩並批評，美國吃的「塹」夠多了，應該長長「智」了。

第一財經報導，阿富汗首都喀布爾18日出現這樣的情景，身背長槍的神學士士(Taliban，另譯塔利班)士兵一戶戶敲開了民眾的家門，他們沒有衝入搜查、掠奪財物，而是提了「趕緊復工去上班」的要求。此舉顯示，神學士急於恢復阿富汗的經濟民生動能。

阿富汗「中國城」副總經理李西京表示，他們現在還沒有開門迎客的打算，「我們想再觀察下局勢，確定沒有麻煩後就會開業」。