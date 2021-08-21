神學士喊話中國 阿富汗重建「期待北京作出貢獻」

喀布爾街頭的神學士武裝人員。(取材自央視)

阿富汗神學士 士(Taliban，另譯塔利班)發言人夏亨19日接受中國 官媒訪問時表示，中國是個「擁有巨大經濟和能力的大國」，可在阿富汗重建任務上產生很大的作用，歡迎中國作出貢獻。這是神學士重奪阿富汗政權後，首度公開接受中國傳媒訪問，並向中國表態及喊話。但對於是否承認神學士建立的「阿富汗伊斯蘭酋長國」，中方尚未有具體回應。

夏亨接受官媒中國環球電視網（CGTN）專訪，談到重建和維護阿富汗和平時表示，他們曾多次訪問過中國，中國在阿富汗的和平重建方面一直發揮著作用。尤其是在阿富汗推進和平和解過程中，中國起到建設性的作用。

夏亨說，此前，中國任命一位阿富汗特使，他們保持聯繫；現在，中國任命一位新的阿富汗事務特使，彼此的聯絡也是一如既往，最近神學士代表團還與特使會面。一直以來，中國為阿富汗的和平和解做出積極貢獻，「我們希望未來中國也能為阿富汗的建設做出貢獻，阿富汗人民很期待」。

夏亨7月接受南華早報旗下媒體「本周亞洲」訪問時曾說，中國是阿富汗最主要的投資者，神學士將中國視為「阿富汗的朋友」，「中國是一個友好的國家，我們歡迎他們參與到阿富汗的重建與發展中來」。他並稱，神學士歡迎中國投資者和工人，「我們當然也會保障他們的安全，這對我們非常重要」。

針對阿富汗的政局走向與中阿關係，中國外長王毅數月以來多次表示，「阿富汗的土地永遠屬於阿富汗人民，所以不存在需要填補的真空或者空白。作為阿富汗的朋友，中方會在尊重阿富汗人民的意願下，為阿富汗的重建做出力所能及的貢獻」。

王毅連日來與英國、巴基斯坦、土耳其等多國外長通電談到阿富汗時表示，阿塔（阿富汗神學士，即神學士）需以明確態度與一切恐怖勢力徹底切割，並打擊包括「東伊運」在內被聯合國安理會所認定國際恐怖組織。

至於是否承認阿富汗神學士宣布建立的「阿富汗伊斯蘭酋長國」，外交部發言人華春瑩昨天在記者會仍未正面回應，僅表示中方希望阿富汗組建開放包容有廣泛代表性的政府，奉行溫和穩健的內外政策，順應本國人民的願望和國際社會的普遍期待。

不過中方也不吝給予神學士肯定。華春瑩19日在記者會上曾評價神學士「比上次執政時期更加清醒和理性」；並稱中方注意到有些人反覆強調對神學士不信任，但「世界上沒有任何事物是一成不變的」，不僅要看過去怎麼樣，也要看現在怎麼樣，聽其言，也要觀其行。