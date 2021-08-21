中最嚴「個人信息保護法」通過 規範人臉收集

十三屆全國人大常委會第30次會議20日表決通過「個人信息保護法」。針對濫用人臉識別技術問題提出規範，圖為四川大學科研團隊與當地科技公司聯合開發的人臉識別系統，號稱即便戴上口罩也能精準進行身分識別。(中新社)

全國人大常委會20日通過「個人信息保護法」，明確規定不得過度收集個人訊息、嚴禁大數據「殺熟」，並對人臉訊息等敏感個資的處理作出相關規定。這項新法將於今年11月1日起正式實施。這是中國 第一部全國性的私隱保護法，嚴厲程度全球居前，華爾街 日報引述分析人士稱，這不太可能限制中國普遍存在的監控做法。

新華社報導，個人訊息保護法明確個人訊息處理和跨境提供的規則、個人訊息處理者的義務等內容。該法規定，任何組織、個人不得非法收集、使用、加工、傳輸他人個人信息，不得非法買賣、提供或者公開他人個人訊息。

針對過度收集訊息、大數據殺熟的問題，該法要求，處理個人訊息應當具有明確、合理的目的，並應當與處理目的直接相關，採取對個人權益影響最小的方式；個人訊息處理者利用個人訊息進行自動化決策，不得對個人在交易價格等交易條件上實行不合理的差別待遇。

針對濫用人臉識別 技術問題，本法要求，在公共場所安裝圖像採集、個人身分識別設備，應設置顯著的提示標識；所收集的個人圖像、身分識別訊息只能用在維護公共安全的目的。

對提供重要互聯網平台服務、用戶數量巨大、業務類型複雜的個人訊息處理者，該法特別規定了其需要履行的義務，如建立健全個人訊息保護合規制度體系，定期發布個人訊息保護社會責任報告，接受社會監督等。

法案指出，對違法處理個人訊息的應用程式，責令暫停或終止提供服務；拒不改正的，處人民幣100萬元以下罰款；對直接負責的主管人員和其他直接責任人員處人民幣1萬元以上10萬元以下罰款。