我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

新書爆：中國施壓疫情溯源調查 世衛成員嚇到摔落椅

目睹金山VTA槍擊案瞬間 倖存員工「受創傷」自殺亡

中最嚴「個人信息保護法」通過 規範人臉收集

記者呂佳蓉／綜合報導
十三屆全國人大常委會第30次會議20日表決通過「個人信息保護法」。針對濫用人臉識別技術問題提出規範，圖為四川大學科研團隊與當地科技公司聯合開發的人臉識別系統，號稱即便戴上口罩也能精準進行身分識別。(中新社)
十三屆全國人大常委會第30次會議20日表決通過「個人信息保護法」。針對濫用人臉識別技術問題提出規範，圖為四川大學科研團隊與當地科技公司聯合開發的人臉識別系統，號稱即便戴上口罩也能精準進行身分識別。(中新社)

全國人大常委會20日通過「個人信息保護法」，明確規定不得過度收集個人訊息、嚴禁大數據「殺熟」，並對人臉訊息等敏感個資的處理作出相關規定。這項新法將於今年11月1日起正式實施。這是中國第一部全國性的私隱保護法，嚴厲程度全球居前，華爾街日報引述分析人士稱，這不太可能限制中國普遍存在的監控做法。

新華社報導，個人訊息保護法明確個人訊息處理和跨境提供的規則、個人訊息處理者的義務等內容。該法規定，任何組織、個人不得非法收集、使用、加工、傳輸他人個人信息，不得非法買賣、提供或者公開他人個人訊息。

針對過度收集訊息、大數據殺熟的問題，該法要求，處理個人訊息應當具有明確、合理的目的，並應當與處理目的直接相關，採取對個人權益影響最小的方式；個人訊息處理者利用個人訊息進行自動化決策，不得對個人在交易價格等交易條件上實行不合理的差別待遇。

針對濫用人臉識別技術問題，本法要求，在公共場所安裝圖像採集、個人身分識別設備，應設置顯著的提示標識；所收集的個人圖像、身分識別訊息只能用在維護公共安全的目的。

對提供重要互聯網平台服務、用戶數量巨大、業務類型複雜的個人訊息處理者，該法特別規定了其需要履行的義務，如建立健全個人訊息保護合規制度體系，定期發布個人訊息保護社會責任報告，接受社會監督等。

法案指出，對違法處理個人訊息的應用程式，責令暫停或終止提供服務；拒不改正的，處人民幣100萬元以下罰款；對直接負責的主管人員和其他直接責任人員處人民幣1萬元以上10萬元以下罰款。

十三屆全國人大常委會第30次會議20日表決通過「個人信息保護法」。圖為一位男士在...
十三屆全國人大常委會第30次會議20日表決通過「個人信息保護法」。圖為一位男士在北京市朝陽區望京地區的戶外查看手機。 （中新社）

中國 華爾街 人臉識別

上一則

鍾南山：國產疫苗對Delta很有效 總體保護率近60%

下一則

神12安裝散熱心臟 太空人出任務 互拍狂刷屏

延伸閱讀

聖荷西提案 有疫苗證明才能出入逾50人場所

聖荷西提案 有疫苗證明才能出入逾50人場所
泰國染疫破百萬 馬來西亞單日確診續創新高

泰國染疫破百萬 馬來西亞單日確診續創新高
人大常委會將召開 譚耀宗：港基本法將納反外國制裁法

人大常委會將召開 譚耀宗：港基本法將納反外國制裁法
公共場所要看接種證明 紐奧良、舊金山將跟進紐約

公共場所要看接種證明 紐奧良、舊金山將跟進紐約

熱門新聞

大批中國留學生在上海浦東機場排隊準備來美國，上海浦東機場赴美航班登機報到櫃台，排起1000公尺長的隊伍。（取材自第一財經微博）

中國留學生上海機場排長隊赴美 10萬人民幣票價再現

2021-08-16 03:26
上海浦東國際機場留學生排隊等畫位。（中新社）

美大學爆「等不起了」2個月發6萬簽證給中國留學生

2021-08-19 21:20
中國知名餐飲連鎖品牌創辦人林文欽，12日下午駕駛蔚來ES8汽車啟用自動駕駛功能（NOP領航狀態），發生交通事故不幸逝世。（圖／取自微信公眾號）

中國31歲企業家車禍身亡 使用蔚來汽車自駕功能

2021-08-15 09:27
村裡祠堂口放著全紅嬋奪冠的大展示牌。（取材自齊魯晚報）

全紅嬋奪金「獲准」認祖歸宗 網：人窮祖先也不認你

2021-08-14 08:00
圖為陳振聰2013年資料照片。（中通社）

豪門千億之爭持續14年破產收場 陳振聰沒面子到最低點

2021-08-14 02:15
華為財務官孟晚舟11日離開家，前往加拿大溫哥華參加法庭聽證會。（路透）

加法官稱孟晚舟案「不尋常」中媒：大實話

2021-08-13 21:31

超人氣

更多 >
華人突遇FBI造訪 律師說千萬「別這麼做」

華人突遇FBI造訪 律師說千萬「別這麼做」
熱帶風暴撲向東北部 紐約市和長島 周末進入警戒狀態

熱帶風暴撲向東北部 紐約市和長島 周末進入警戒狀態
她穿法式內衣被男友怒罵像「情趣內衣」…網喊分手

她穿法式內衣被男友怒罵像「情趣內衣」…網喊分手
科技大廠紛紛延後進辦公室 藍領員工前途茫茫

科技大廠紛紛延後進辦公室 藍領員工前途茫茫
是拉差辣醬「斷糧」官司敗訴 損失近3千萬

是拉差辣醬「斷糧」官司敗訴 損失近3千萬