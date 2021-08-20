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河南水患1個月後 李克強視察鄭州地鐵：要給交代

記者林則宏／北京20日電
李克強在河南考察並主持召開災後恢復重建專題會議，圖為18日李克強考察鄭州地鐵5號線隧道受災現場。（新華社）
李克強在河南考察並主持召開災後恢復重建專題會議，圖為18日李克強考察鄭州地鐵5號線隧道受災現場。（新華社）

7月20日起，河南多地就接連傳出暴雨成災的消息，至少造成302人死亡，50人失蹤。時隔近一個月，中國國務院總理李克強終於在18日前往河南鶴壁、鄭州、新鄉等地視察。李克強在造成12名乘客罹難的鄭州地鐵5號線受災現場視察時，要求對失職、瀆職行為要問責追責，以警醒後人，並給社會一個交代。

中國國務院辦公廳主辦的「中國政府網」19日清晨發布李克強前往河南視察的多則訊息，在其中一則李克強來到鄭州地鐵5號線受災現場的影片中，李克強表示，鄭州「7.20」特大暴雨造成人員重大傷亡，「讓我們感到痛心」。

李克強稱，這件事情（鄭州地鐵淹水）在中國全社會引起很大的影響，國務院也成立了「7.20」特大暴雨災害調查組，要實事求是，把各方面情況調查清楚。與此同時，對失職、瀆職行為要問責追責，警醒後人，也是給社會一個交代，回應人民群眾關切。

李克強表示，在向遇難者哀悼的同時，也要痛定思痛、吸取教訓，怎麼能夠做好，特別是要把城市的「裡子工程」擺在更加突出的位置。

李克強指出，搞好「裡子工程」首先是安全工程，所以建設的標準要吸取這次的教訓，要強化預警和應急疏散機制。他並說，「這就是我們一再強調，一旦有特大或者極端的預警情況，該停就停、該關就關，生命至上、避險為要。」

李克強前往河南視察的消息，截至19日上午，只出現在「中國政府網」及部分網路媒體，新華社等中國中央媒體則尚無相關報導。

根據河南省政府8月2日發布的消息，在7月的特大洪澇災害中，鄭州遇難292人，失蹤47人；新鄉遇難7人，失蹤3人；平頂山遇難2人；漯河市遇難1人。河南全省共有1,453.16萬人受災，直接經濟損失人民幣1142億元（約175億美元）。

李克強 河南 中國

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