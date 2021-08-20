衡水中學校長兒子竟「高考移民」赴西藏報名被諷

河北衡水中學校長郗會鎖之子赴西藏報名高考，被指「高考移民」。（取材自中國教育在線）

河北衡水中學校長郗會鎖之子赴西藏報名高考 ，被指「高考移民 」，近來受到注目。西藏教育考試院稱，郗某某戶籍在藏但其父援藏未滿三年，已取消其報考資格。媒體聯繫衡水中學校長郗會鎖了解情況，尚未獲回應。

據澎湃新聞的報導，「高考移民」嚴重有悖教育公平，影響教育生態，是國家明令禁止，嚴厲打擊的違規現象。隨著政策的完善和打擊力度的加強，「高考移民」現像已經得到有效遏制。在這樣的情形下，衡水中學校長被曝出兒子涉嫌「高考移民」的醜聞，讓群眾很驚訝。

衡水中學。（取材自中國教育在線）

據報導示，郗會鎖2013年至2018年5月任衡水中學黨委委員、副校長，2018年6月前後擔任河北衡水中學黨委書記、校長。2016年7月至2018年4月任西藏阿里地區教體局黨委委員、副局長。媒體通過權威人士調查核實到郗會鎖之子郗某某以援藏幹部子女身份於2018年3月落戶西藏阿里地區。

郗會鎖之子3月落戶西藏，4月郗校長就結束援藏了，時間線拿捏得太精準，受外界批評。

根據2021年西藏高考政策，戶籍從外省遷入西藏的，須滿足西藏戶籍一年以上、西藏所屬高中階段學籍一年以上、西藏所屬中學階段學校實際就讀一年以上（含一年）等條件。郗某某高中三年學習生活一直在衡水中學，卻於2021年6月赴西藏參加高考，如果爆料屬實，明顯屬於違規操作。

據爆料，郗會鎖之子2018年高一開始就讀衡水中學，先後獲得2018年年度人物、十佳班長等榮譽。

一封名為《衡水中學校長郗會鎖的兒子郗某某涉嫌高考移民》舉報文章指出，衡水中學黨委書記、校長郗會鎖之子郗某某高中三年學習生活一直在衡水中學，卻於2021年赴西藏參加高考。舉報稱，此舉涉嫌違反西藏、河北兩地的教育廳相關政策以及教育部 的相關規定。