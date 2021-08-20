習剛走 西藏解放70年慶典 汪洋：分裂圖謀終失敗

慶祝西藏和平解放70周年大會19日在拉薩舉行。中共全國政協主席汪洋向西藏自治區等分別贈送國家主席習近平題詞的賀匾。（新華社）

中國 全國政協主席汪洋19日以「中央代表團」團長身分出席「西藏和平解放70周年大會」時強調，要築牢中華民族共同體意識，增強對中共 以及「中國特色社會主義」的認同。講台下更擺出一個巨幅習近平 照片，引發關注。

汪洋在致辭中，著重突出習近平的領導作用，並再次強調愛黨愛國、民族文化認同等治藏政策。另一方面，美國國務院也在同一天呼籲中共當局在不設的前提條件下，恢復與達賴喇嘛的直接對話。

今年是中共解放軍進入西藏70周年，中共總書記習近平7月曾前往西藏考察，這是習在2012年掌權後，第一次考察西藏。1個月內，兩名中共中央政治局常委到訪西藏，透露出北京對西藏的重視和些許不尋常。

慶祝西藏和平解放70周年大會在拉薩隆重舉行。中共全國政協主席、中央代表團團長汪洋19日出席慶祝大會並發表談話。（新華社）

汪洋在致詞中稱，70年來西藏民族團結實現歷史性進步，消除舊社會的民族歧視、民族隔閡，「挫敗達賴集團和境外敵對勢力的分裂破壞活動，促進各民族共同團結奮鬥」。

汪洋還強調，要堅持中共的領導，鞏固西藏和諧穩定局面，確保邊疆安全穩固。「任何外部勢力都沒有資格對西藏事務指手畫腳，任何分裂西藏的圖謀都將以失敗告終。」

汪洋也不忘提到中國的脫貧工作在西藏取得歷史性成就，然而，中共針對少數民族的扶貧工作近年來從西藏、新疆到內蒙古，都飽受強行漢化、不尊重少數民族文化的質疑。

自由亞洲電台報導，查看10年前的狀況，當時習近平在典禮上說：60年發展成就的取得，都是以毛澤東同志、鄧小平同志、江澤民同志為核心的黨的三代中央領導集體和以胡錦濤同志為總書記的黨中央在西藏發展各個歷史時期英明決策、正確領導的結果。

但10年後的現在，官媒轉播汪洋講話時，講台背景上多出兩張照片，一張是毛、鄧、江、胡、習五位領導人同框的合成照，一張則是習近平獨照；講台下更擺出一個巨幅習近平照片，標語牌匾則變成藏文與中文書寫的、習近平強調過的：增強「四個意識」、堅定「四個自信」、做到「兩個維護」。汪洋的致詞，絕口不提習近平之前的四位中共領導人。

「北京之春」誌主編表示，這麼大張旗鼓的突出習近平的地位，第一是表明習近平現在定於一尊的地位；第二，汪洋的講法把黨的十八大以來，也就是習近平上台以來這麼高度地讚揚，也是在強化習近平的地位。這也就意味著接下來明年二十大，習近平肯定是會繼續連任的。致詞透露出這樣的信息。

藏人行政中央發言人丹增列偕則在推特上表示，中共所謂的和平解放西藏70年，中共領導人隻講團結、發展、中國特色與複興，「那是生活在他們自己的世界裡」。讓達賴喇嘛能重返布達拉宮，而不是只能見到習近平的巨大照片，才是許多藏人們期待的。