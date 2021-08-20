我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

神學士根本沒變 阿富汗婦女被拖下車鞭打 強迫穿罩袍

「台灣電影之父」導演李行心肺衰竭病逝 享壽91歲

稱「讚美極權必被反噬」 名主持人駱新微博禁言

記者賴錦宏／北京20日電
上海東方衛視主持人駱新，近日被曝出發表不當言論遭微博禁言。（取材自百度）
上海東方衛視主持人駱新，近日被曝出發表不當言論遭微博禁言。（取材自百度）

中國知名男星張哲瀚因為被評為「精日」等不端行為遭全網封殺後，近日，上海東方衛視主持人駱新又被曝出發表不當言論遭微博禁言。據中國網友爆料，駱新曾形容愛國是讚美極權。

根據中國播音主持網訊息，一名職業認證為律師的微博用户「吳老絲」近日發出一份聊天記錄，並直接點名並質疑東方衛視主持人駱新的立場，引起中國網友的熱議。

「吳老絲」稱，他與駱新同為某個聊天群的成員。日前，針對江西豐城一教師被拘留後，被人發現該教師以往推送很多愛國帖子，駱新譏諷這位教師稱：「讚美極權的，必被反噬，這人也是活該。」

「吳老絲」在群裡直接回覆並質疑駱新這句話的含義，要求駱新對自己的回答給出一個合理的解釋。駱新本人並未回應，反而是其他群組成員反覆強調言論自由，並反駁稱駱新只是在表達自己的觀點，並不代表任何個人立場。最終，「吳老絲」被群主以「上綱上線」為由踢出群聊。

事件傳出後，目前駱新的微博上面顯示「由於違反社區公約，該用户暫時處於禁言狀態」。值得注意的是，有中國網友翻出駱新一些過往被指「陰陽怪氣」的言論。例如，駱新曾在微博發文稱，「二愣子從海外發來的郵件說：『這裏的空氣太乾淨了，讓我的肺很不適應，我決定儘快回國。』我十分感動，對身邊的人說：『知道什麼是愛國了吧？』」

對此有評論稱：「透過他的微博言論，能明顯感覺到他跟很多所謂『公知』一樣，發表着言之鑿鑿的言論，卻又不自覺透露出來的『崇洋媚外』的心。」

據資料顯示，駱新1968年出生於北京，畢業於中央戲劇學院，1995年開始在中央電視台擔任主持人，主持「當代工人」等欄目。2003年開始，駱新在東方衛視擔任新聞評論員、主持人，主持「東方夜新聞」等欄目。近年來，「東方直播室」、「百裡挑一」、「夢想改造家」等欄目也都是由駱新擔任主持。

而他所參加的「東方夜新聞」曾獲得「首屆中國電視十大名欄目」、「首屆上海市媒體優秀品牌」、「上海廣播電視獎十佳欄目」等獎項，策劃和主持的「走近他們」，獲得「上海廣播電視獎一等獎」「上海五一新聞獎一等獎」等表彰。

被微博認證為律師的網友「吳老絲」，舉報駱新曾形容愛國是讚美極權。（取材自微博）
被微博認證為律師的網友「吳老絲」，舉報駱新曾形容愛國是讚美極權。（取材自微博）

中國 微博 北京

上一則

等到加拿大國會大選後? 孟晚舟案10月21日裁決

下一則

恒大高層遭約談提5大要求 恐步萬達後塵

延伸閱讀

吳亦凡爆已婚當爸 對象是吳媽挑的「高學歷白富美」？

吳亦凡爆已婚當爸 對象是吳媽挑的「高學歷白富美」？
新疆小伙遭毒蛇咬 自救過程微博全都錄

新疆小伙遭毒蛇咬 自救過程微博全都錄
作家曬霍尊給陳露轉帳紀錄 曾提到常給零花錢

作家曬霍尊給陳露轉帳紀錄 曾提到常給零花錢
遭網友攻擊容貌 徐冬冬：評價別人時先看看自己

遭網友攻擊容貌 徐冬冬：評價別人時先看看自己

熱門新聞

大批中國留學生在上海浦東機場排隊準備來美國，上海浦東機場赴美航班登機報到櫃台，排起1000公尺長的隊伍。（取材自第一財經微博）

中國留學生上海機場排長隊赴美 10萬人民幣票價再現

2021-08-16 03:26
中國知名餐飲連鎖品牌創辦人林文欽，12日下午駕駛蔚來ES8汽車啟用自動駕駛功能（NOP領航狀態），發生交通事故不幸逝世。（圖／取自微信公眾號）

中國31歲企業家車禍身亡 使用蔚來汽車自駕功能

2021-08-15 09:27
美國陸軍德特里克堡（Fort Detrick）生物實驗室衛星空拍照片。（截圖自新華網視頻）

新冠病毒溯源戰 中國衛星曝光美國全球生化實驗室

2021-08-12 09:34
村裡祠堂口放著全紅嬋奪冠的大展示牌。（取材自齊魯晚報）

全紅嬋奪金「獲准」認祖歸宗 網：人窮祖先也不認你

2021-08-14 08:00
圖為陳振聰2013年資料照片。（中通社）

豪門千億之爭持續14年破產收場 陳振聰沒面子到最低點

2021-08-14 02:15
華為財務官孟晚舟11日離開家，前往加拿大溫哥華參加法庭聽證會。（路透）

加法官稱孟晚舟案「不尋常」中媒：大實話

2021-08-13 21:31

超人氣

更多 >
沈殿霞6000萬遺產不能用 鄭欣宜曾窮到只剩26元

沈殿霞6000萬遺產不能用 鄭欣宜曾窮到只剩26元
駁美不可靠說 拜登表態：台灣若遭入侵美國會回應

駁美不可靠說 拜登表態：台灣若遭入侵美國會回應
美大學爆「等不起了」2個月發6萬簽證給中國留學生

美大學爆「等不起了」2個月發6萬簽證給中國留學生
阿富汗人攀美軍機墜地 拜登：都幾天前的事了

阿富汗人攀美軍機墜地 拜登：都幾天前的事了
別指望美國？ 拜登：美信守每一個承諾 對台灣、香港、盟國皆然

別指望美國？ 拜登：美信守每一個承諾 對台灣、香港、盟國皆然