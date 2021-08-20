中國留學生來美了 行李箱塞藥、穿防護服過海關

兩名全副武裝”的少年留學生走出機場。（中新社）

眾多去年因疫情 回國的中國留學生 和新錄取的學生近日紛紛搭機抵美，重新開啟留學生活，使得疫情期間美東地區唯一有中美直達航班的甘迺迪機場，近日迎來了大批自上海出發的各年齡段的中國留學生。不少中國留學生仍擔憂美國 疫情，穿著防護衣全副武裝抵美，或是攜帶各種成藥以備不時之需。

中新社華輿報導，隨著秋季學期的臨近和美國大部分學校決定恢復線下教學，加上美國國務院不久前重新開放簽證申請，大批中國留學生近日搭機抵美，擠爆甘迺迪機場；由於疫情導致的中美航線縮減，目前僅有上海東方航空和香港國泰獲許運營至紐約的直達航班服務。

17日下午乘坐東航MU587航班抵達紐約的多位學生表示，東航因為是上海本地航班，排隊登機的場面沒有近兩天媒體報導的那般誇張，但整個航班300多個座位也已經爆滿，連商務艙也沒有任何空位。

獨自一人從北京來美就讀8年級的周姓小同學表示，爸媽花6萬元（人民幣，下同）為她買到了一張商務艙的機票，所以她先是從北京趕到上海，再從上海搭機來到紐約，之後前往維吉尼亞某所中學讀書。

之前在紐澤西讀完本科、回國生活了一年的上海籍杜姓同學此次重新回到美國，即將入讀紐約大學的某商科專業；他表示，現在返美航班一票難求，即便經濟艙也已經3萬多，而且飛機上幾乎是座位全滿，基本上全是學生。

據東航工作人員表示，東航作為眼下國內直飛肯尼迪機場的唯一一家內地航空公司，8月份的航班座位已經基本售罄。

不少學生擔心美國的新冠疫情，有人全身穿著防護衣抵美，有人則是攜帶了各種常見藥品應急。而在疫苗和防疫要求方面，多位受訪學生表示，有的學校要求抵達後自覺隔離七天，有的則要求出示來美前的核酸檢測報告即可。