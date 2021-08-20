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中國留學生來美了 行李箱塞藥、穿防護服過海關

中國新聞組／北京20日電
兩名全副武裝”的少年留學生走出機場。（中新社）
兩名全副武裝”的少年留學生走出機場。（中新社）

眾多去年因疫情回國的中國留學生和新錄取的學生近日紛紛搭機抵美，重新開啟留學生活，使得疫情期間美東地區唯一有中美直達航班的甘迺迪機場，近日迎來了大批自上海出發的各年齡段的中國留學生。不少中國留學生仍擔憂美國疫情，穿著防護衣全副武裝抵美，或是攜帶各種成藥以備不時之需。

中新社華輿報導，隨著秋季學期的臨近和美國大部分學校決定恢復線下教學，加上美國國務院不久前重新開放簽證申請，大批中國留學生近日搭機抵美，擠爆甘迺迪機場；由於疫情導致的中美航線縮減，目前僅有上海東方航空和香港國泰獲許運營至紐約的直達航班服務。

17日下午乘坐東航MU587航班抵達紐約的多位學生表示，東航因為是上海本地航班，排隊登機的場面沒有近兩天媒體報導的那般誇張，但整個航班300多個座位也已經爆滿，連商務艙也沒有任何空位。

獨自一人從北京來美就讀8年級的周姓小同學表示，爸媽花6萬元（人民幣，下同）為她買到了一張商務艙的機票，所以她先是從北京趕到上海，再從上海搭機來到紐約，之後前往維吉尼亞某所中學讀書。

之前在紐澤西讀完本科、回國生活了一年的上海籍杜姓同學此次重新回到美國，即將入讀紐約大學的某商科專業；他表示，現在返美航班一票難求，即便經濟艙也已經3萬多，而且飛機上幾乎是座位全滿，基本上全是學生。

據東航工作人員表示，東航作為眼下國內直飛肯尼迪機場的唯一一家內地航空公司，8月份的航班座位已經基本售罄。

不少學生擔心美國的新冠疫情，有人全身穿著防護衣抵美，有人則是攜帶了各種常見藥品應急。而在疫苗和防疫要求方面，多位受訪學生表示，有的學校要求抵達後自覺隔離七天，有的則要求出示來美前的核酸檢測報告即可。

中國留學生 美國 疫情

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