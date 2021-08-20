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恒大高層遭約談提5大要求 恐步萬達後塵

記者蔡敏姿／北京20日電
恆大集團. 圖／翻攝自公司官網
恆大集團. 圖／翻攝自公司官網

中國人民銀行、銀保監會約談中國地產龍頭恒大集團高層，提出5大要求，須落實中國當局的房地產市場平穩發展的戰略部署，努力保持經營穩定，積極化解債務風險，維護房地產市場和金融穩定。還要求恒大需做好重大事項真實資訊披露，不傳播並及時澄清不實資訊。

多維新聞分析，今天的許家印和恒大，似乎走向了當年王健林和其掌控的萬達集團的老路。2017上半年，王健林還以313億美元身家連續3年成為全球華人首富；下半年，他卻不得不壯士斷腕，賣地求生。許家印「掛印」而去，恒大會否重蹈萬達覆轍也引發關注。

有關近日的中共中央財經委員會會議則有兩個焦點，一是促進「共同富裕」，另一個就是防範化解重大金融風險。

第一財經引述易居研究院智庫中心研究總監嚴躍進表示，這是人行首次對房企的直接約談，說明中國金融監管部門已關注大型房企的金融風險。此類約談後，如何防範別的房企出現此類問題也是關鍵，即針對房企債務風險等預計還會有各類管控。

恒大集團已欠債超過3,020億美元，被輿論稱為中國負債最多的房企。在人行約談前夕，恒大地產才被「換帥」，董事長由許家印變更為趙長龍。在恒大被人行約談後，中國地產市場熱議：風暴即將到來！房地產產業需要為早期高負債高周轉模式買單了。

澎湃新聞報導，此次約談在推進恒大化解債務危機的同時，也對其他房企具警示指導作用。根據金融監管三道紅線新規，恒大踩中兩條紅線，面臨著債務壓力和流動性危機。

為了短時間內擴充現金流，恒大開始資產變現之路，包括出售旗下部分非核心資產等，債務情況獲得一定緩解，但仍未徹底解決危機，為此近期恒大也在計畫通過出售旗下核心的恒大汽車和恒大物業的部分股權，來解決危機。

中國 房地產 風暴

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