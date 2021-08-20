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騰訊響應共同富裕再掏500億 避審查? 科技巨頭紛做慈善

記者林汪靜／北京20日電
面對日益嚴格的監管環境，中國科技巨頭紛大手筆做慈善。騰訊宣布投入人民幣500億元，啟動「共同富裕專項計畫」。圖為騰訊董事會主席兼首席執行官馬化騰。（美聯社）
面對日益嚴格的監管環境，中國科技巨頭紛大手筆做慈善。騰訊宣布投入人民幣500億元，啟動「共同富裕專項計畫」。圖為騰訊董事會主席兼首席執行官馬化騰。（美聯社）

中國加強互聯網領域監管之際，中國國家主席習近平提出「共同富裕」大綱，當局整頓行動恐擴大到科技巨頭馬化騰等企業家所創造的過高財富上。騰訊控股18日表示，將投入人民幣500億元（約76億美元）資金，啟動「共同富裕專項計畫」，這是對中國國家戰略的積極響應。今年以來，已有多位中國科技業大佬紛捐出巨款「做慈善」。

今年4月，騰訊宣布啟動首期人民幣500億元資金的「可持續社會價值創新」專案，投向基礎科學、碳中和與公益數位化等領域。騰訊還稱，已連續規畫投入人民幣1千億（約152億美元）元資金，將充分發揮企業在「三次分配」中的主觀能動性，持續探索助力「共同富裕」。

騰訊此次再投入500億元啟動「共同富裕專項計畫」，響應中共當局政策，還將結合自身的數位和科技能力，在諸如鄉村振興、低收入人群增收、基層醫療體系完善等民生領域持續助力。

據財新網，騰訊總裁劉熾平前晚表示，這項基金主要從騰訊過往的利潤池中支出。至於騰訊可能面臨的監管風險，劉回應稱，此輪監管著力於發現和解決行業出現的不當行為，未來相信還有更多監管措施。他表示，騰訊將擁抱新監管環境，完善合規制度，並更加強調社會責任。

今年以來，小米、美團等中國科技創辦人紛紛大手筆地捐款「做慈善」，有分析稱，富豪一方面順應當局的扶貧政策方向；另一方面也希望能避免被進一步審查的風險。

今年7月，小米集團創辦人雷軍捐出價值22億美元（約3.3億美元）股票，作為公益用途。6月，字節跳動創辦人張1鳴向家鄉福建龍岩捐贈約7700萬美元（約1100萬美元），成立教育發展基金；美團公司創辦人王興捐出價值23億美元（約3.5億美元），的公司股份給王興基金會做公益。4月，騰訊創辦人馬化騰捐贈77億美元（約11億美元），協助解決社會問題、助鄉村地區脫貧。

澳洲國立大學研究員克立夫此前接受美國之音訪談時表示，中國當局似乎已把慈善作為財富「第三次分配」的工具，以改善民間收入和財富的分配格局。

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