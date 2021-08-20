要求加國釋放孟晚舟 環時連署逾987萬人

環球時報發起聯署，要求「加拿大釋放被美國迫害的中國公民」。（取材自微博）

繼上個月發動民眾連署，要求世界衛生組織調查美軍德特里克堡（Fort Detrick）生物實驗室後，環球時報18日深夜又發動新一起連署，這次是要民眾連署要求加拿大 政府：「立即無條件釋放孟晚舟 」。目前連署人數及超過987萬。

環球時報指出，8月26日將是孟晚舟被加拿大政府「非法拘押」的第1000天。環球時報稱，「2018年12月1日，由於美國政府的陷害，身為中國 華為公司CFO的孟晚舟被美國政府的幫兇加拿大政府非法拘押」。

因此，環球時報決定撰寫並發布一封公開信，向加拿大駐北京大使鮑達民提出抗議，並邀請民眾一起在公開信上聯署，「一起要求加拿大政府糾正錯誤，立即無條件釋放孟晚舟」

外交部發言人華春瑩稱，這份公開信就是中國的民意，希望加方能夠聽到。她表示，其實加拿大國內也有不少的有識之士在呼籲加政府，依據加引渡法授權終止對孟晚舟女士的引渡進程，我們也要求敦促加政府認真的傾聽這些正義的呼聲，拿出獨立自主的精神和勇氣，立即糾正錯誤，釋放孟晚舟女士。

不過，針對孟晚舟事件，不少民眾私下則有不同看法。知名財經專欄作家葉檀本月5日在她個人微博發文力挺孟晚舟，就遭到眾多網友「出征」。

葉檀當時在微博中稱，「讓我們關注加拿大，一個勇敢的女人，她在替所有人擔罪。」這則發文立即遭到網友砲轟，有人回應稱，「我有罪？我有什麼罪，還讓一個億萬富婆擔了？」

還有網友稱，「我們中國人需要一個加拿大人擔什麼罪？」（註：據稱孟晚舟曾取得加拿大永久居留權，但2018年12月7日時任外交部發言人耿爽公開表示，孟晚舟是中國公民。）有網友則回覆葉檀，「你覺得有罪，你怎麼不去自首？」