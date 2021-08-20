等到加拿大國會大選後? 孟晚舟案10月21日裁決

華為首席財務官孟晚舟引渡案超過兩年的司法程序告一段落，最後一輪聆訊於溫哥華時間周三下午結束，法官表示將在10月21日宣布何時裁決。圖為當天在午間休息時，孟晚舟（右二）在眾人陪同下離開法院。（路透）

在被拘押991天後，華為 副董事長孟晚舟 引渡聽證會在加拿大 當地時間18日結束。法官宣布將於10月21日對她作出裁決。分析認為法官有意等下個月國會大選後，待新司法部長決定如何處理。中國外交部發言人華春瑩批評加拿大充當美方幫兇，為虎作倀的做法是「教科書般的脅迫和侵犯人權」。

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文匯報報導，加拿大對孟晚舟的引渡程序已持續逾兩年，孟晚舟本人參加了所有開庭聆訊。法院曾為孟晚舟案最後一輪聆訊排期至8月20日。但在控辯雙方結案陳詞後，聆訊提前兩天結束。

辯方認為，孟晚舟2013年在香港對滙豐銀行人士所作演示幻燈片（PPT）與據稱滙豐銀行所遭受的任何損失之間並無因果關係。此案沒有欺騙行為，未造成任何損失，亦無合理的風險因果論述。

代表美方及加拿大司法部的控方律師堅稱，孟的PPT在關於華為與星通（Skycom）公司之間的關係及在伊朗的業務等方面，存在「誤導和不誠實」。控方認為，美方對孟的指控是有效的；且引渡案法庭只需討論此案是否符合引渡條件，而非進行「審判」。

法庭計畫於10月21日舉行管理會議，屆時有可能議定宣布引渡判決的日期。如果主審法官未來作出予以引渡的判決，案件將交由加司法部長決定是否簽署移交令。若加司法部長批准引渡，孟晚舟律師仍可上訴。加法律界人士認為，此案若進入冗長的上訴程序，有可能再持續數年。

中國外交部發言人華春瑩19日批評加拿大任意拘押孟晚舟女士將近1000天，這種為虎作倀的做法是教科書般的脅迫和侵犯人權。

華春瑩表示，中方從一開始就強調孟晚舟事件是一起徹頭徹尾的政治事件。這次庭審期間負責審理該案的加拿大的法官，多次就美國對孟晚舟女士的欺詐指控提出了質疑，稱這些指控不清楚不尋常，那麼加方也一再暴露出自相矛盾，根本無法自圓其說的一些託詞。

華為加拿大公司19日作出聲明，「華為一直相信孟女士是清白的。我們也一直相信加拿大的司法體系。華為一直支持孟女士尋求正義和自由，今天我們依舊堅持這一立場」。