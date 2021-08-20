票價貴、機位少 美限制中航班40%客座率 衝擊中留學生

華府對中國飛美航班設立限制。（中新社）

美國 交通部發布新指令，將在4周內限制部分中國航空公司班機的載客率不高於40%，此舉疑因中方先對美國聯合航空四個班機施加類似限制。美方作法將致中美航線 航班「供不應求」加劇，直接影響赴美留學及中美航線票價。外交部發言人華春瑩19日表示，美方做法不合理。

環球網報導，7月22日入境的美國聯合航空UA857航班，確診新冠肺炎旅客達5例。華春瑩表示，民航局按照國際定期客運航班相關熔斷措施的規定，根據航空公司的選擇，自8月9日起執行限制UA857航班以不高於40%的客座率運行四周的限制。

華春瑩稱，國際定期客運航班熔斷熔控措施是降低疫情跨境傳播風險的重要的舉措，該措施對於中外航空公司是一視同仁的，公開公平。在中美航線上，中國的國航和東航等航空公司也都曾熔斷過，對於沒有觸發熔斷條件的航空公司，中方則從未實施過該措施，因此這次美方沒有理由限制中國赴美航班的客座率，美方的做法是非常不合理。

第一財經報導，美方再出最新通告，也將直接影響中美航線的運力。此次受影響的中國航空公司包括中國國航、東方航空、南方航空及廈門航空。若四家航空公司都要執行限制在40%的客座率，那麼四家航司都需要對現有訂票的不少旅客進行退票處理。

目前正值美國開學旺季，日前網上流傳的照片顯示，在美國開放留學生入境後，中國留學生 在上海浦東機場排隊值機去美國，有的航班等待值機和送行的隊伍長達千米。

多家中美航線的中外航司透露，目前從北京和上海出發，經香港去美國的航班的確需求旺盛，機場值機時間和排隊的確都很長，一是由於一個學生可能會有幾個家長陪同到機場值機，另外疫情期間辦理值機需要提交的資料也比平時多了不少。為此，機場也針對中美航班值機需求激增的情況，增加了不少值機櫃台。

與赴美航班需求同步增長的，還有赴美航線的機票價格。

七月份從香港轉機去美國的機票，經濟艙還能買到5000-8000元(人民幣)的機票，商務艙16000元左右，進入8月，經濟艙機票已經漲到2至3萬元，商務艙更是達到7至10萬元。

而多位行業內人預計，隨著美國限制中國航司赴美航班的客座率，更多留學生只能通過轉機去美國，這也將進一步推漲中美航線的機票價格。