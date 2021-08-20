「美國高校等不起了」 2個月內對中國留學生發6萬簽證

上海浦東機場裡，中國留學生排隊值機。(取材自中國新聞圖片網)

近日，上海浦東國際機場擠滿了準備赴美的中國留學生 ，赴美機票價格也喊漲。據報導，這是因為幾乎全美的高校都發出8月底到9月中恢復課堂教學的通知，去年沒去的、今年要去的的中國留學生都趕在此時赴美註冊。據統計，曾對中國留學生實施簽證 禁令的美國 ，在今年4到6月短短兩個月就對中國學生發出多達近6萬張簽證。

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上海浦東國際機場T2航站樓出發大廳近來隨時可見赴美留學生的隊伍排了近千米長的壅堵情形。中國新聞周刊報導，因為赴美留學生人流量大增，航班數量因疫情減少，赴美的經濟艙機票漲到2至3萬元（人民幣，下同），商務艙更是達到7至10萬元。上海浦東國際機場為此特別優化辦理流程紓解人潮。

許多人不解，美國此前對中國留學生不友善，加上美國的新冠病毒未歇，為何還有這麼多中國學生搶著赴美？報導引述馬里蘭大學教育學院人類發展和量化方法系助理教授劉颺表示，這是因為美國高校不少課程需要在學校通過高水平實驗室等方式進行，加上校方面對龐大的日常開支，在沒有學生在校的情況下收支平衡出現了問題，所以幾乎全美的高校都發通知表示，8月底到9月中將陸續恢復課堂教學，因為「美國高校等不起了」。

這其中赴美的中國留學生包括好幾撥。劉颺表示，2020年疫情暴發初期，川普政府暫停了赴美簽證，直到拜登政府上台才逐步放開。但正常的留學申請並未中斷，在2020年冬天選擇留學申請的中國留學生，大部分都在今年春天拿到了錄取通知書。

據美國財富雜誌報導，與去年相比，今年中國學生的申請量減少了18%。2020年度，在美中國留學生數量為38.25萬人，比2019年減少約9萬人，但中國學生仍是美國國際生來源第一大國。「中國留學生人數下降是會影響部分學校的財政收入的」，劉颺說。

不少準備在本月返美的中國留學生表示，自己之所以沒有選擇提前返美，有兩個原因，一是對美國當地的疫情防疫工作沒有信心，二是簽證遲遲沒有拿到。此前的很長一段時間，美國針對於留學生的「赴美禁令」一直沒有放開，直到今年4月26日才全面恢復。據官方數據統計，美國今年4到6月，短短兩個月時間對中國學生發出了近6萬張簽證。

「去年沒去的，今年要去的，再加上在疫情暴發初期或之前返回中國休假的留學生，在8月底到9月初之前，這三撥來自中國的留學生都要集中抵達美國完成註冊，不然都將無法完成在美的學業」。劉颺說。 這也造成今年8月1日後，機場集中出現大批留學生返美情況。