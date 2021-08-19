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河南水災滿月 李克強露面視察 撥款「一分錢不能少」

中國新聞組／北京19日電

河南遭遇罕見暴雨災害一個月後，國家領導人首赴當地視察。中國國務院總理李克強昨天早上到鶴壁市浚縣小河鎮袁莊村，慰問滯洪區受災群眾。李克強對民眾表示，中央一直關心關注當地受災情況，並承諾下撥的中央財政預備費「一分錢不能少，而且要及時地發」，直至當地戰勝災害。

李克強在浚縣，先到當地一戶人家探訪，詢問屋主「（水災時）水位線到哪裡」，「家裡的東西全都清出來了嗎？」屋主指向屋門一側的對聯上的一道痕跡，顯示水位曾有約一米多深，又表示屋裡還有物品被「泡著」。李克強又問民眾，當地政府現時「一天發多少錢」，一名婦女答「150元（約23美元）」。

在村內，李克強對民眾表示，「你們這次是遭了大災，我們一直關心關注著你們的受災情況。但這個雨是來得快，來得急，可是退得慢，到現在我們看還在積水」。他續稱，黨和政府會幫助大家重建家園，已動用中央預備費，「就是保證你們臨時安置，基本生活有保障。一分錢不能少。」

香港媒體報導，河南鄭州、新鄉、鶴壁等地上月中旬起遭遇持續強降雨天氣，引發特大水災。據鶴壁市常務副市長洪利民上月29日通報，轄下浚縣58.8萬人受災，占全縣人口94%，直接經濟損失超過97.6億元（人民幣，下同，約15億美元）；全市112.8萬畝農作物受災，養殖業遭毀滅性打擊。當地緊急轉移安置受災地區、蓄滯洪區及周邊群眾25.8萬人，規模空前。

李克強 河南 國務院

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