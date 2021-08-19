我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美國以牙還牙 將限制部分中國來美航班載客率

加州疫苗證明令 擴大至千人以上室內活動

貝聿銘蘇州祖宅「一廳無房無廁」23次競價 1090萬賣出

特派記者賴錦宏／北京19日電
著名華裔建築師貝聿銘的祖宅，經過23次競價後，最終以1090萬元人民幣成交。（取材自新浪微博）
著名華裔建築師貝聿銘的祖宅，經過23次競價後，最終以1090萬元人民幣成交。（取材自新浪微博）

著名華裔建築師貝聿銘的祖宅近期在阿里平台拍賣，一廳、無房、無廁，但仍有價有市。起始的競拍價為980萬人民幣（約151萬美元），經過23次競價後，最終以1090萬元成交（約168萬美元）。據悉，此次拍賣吸引超過9000人在網絡圍觀。

網友稱貝聿銘祖宅能賣出高價，一個原因是地段，它所在的白塔西路是蘇州古城區最名貴的...
網友稱貝聿銘祖宅能賣出高價，一個原因是地段，它所在的白塔西路是蘇州古城區最名貴的地段之一，另一個原因是貝聿銘是世界上成就​。（取材自新浪微博）

此前北青-北京頭條曾報導，這棟房子位於白塔西路，是蘇州古城區最名貴的地段之一，是明代建築，上個世紀初，貝聿銘的父親曾在此居住，往東走10分鐘便是貝聿銘晚年得意之作「蘇州博物館」。整棟建築占地145.56平方公尺，土地使用面積226.30平方公尺。位於正中央的主宅內部結構完好，家具齊全。

然而，房子長年失修，破敗不堪。蘇州文物局和規劃局重新修復後，易名為「玉頤堂」，被當作陳列精品玉器、接待貴賓使用之地。房子上一位主人為杭州某家企業，如今再度公開出售。

貝氏為蘇浙的望族，最輝煌的時期是第6及第7代貝潛谷、貝慕庭父子時代，當時被譽為蘇州四富之一。貝氏宅邸遍布天下，除了蘇州本地知名的獅子林、嘉園，據指上海還有1,000多套房產。

貝聿銘是享譽全球的華裔建築大師，祖籍江蘇蘇州，他代表作包括蘇州博物館新館、巴黎羅浮宮金字塔，香港中銀大廈已成為現代建築的經典之作。貝聿銘是家族的第15代，也是世界上成就最高的華人建築設計師之一。2019年5月貝聿銘逝世，享年102歲。

另據中國網友表示，17日晚，最開始許多人調侃，一廳、無房、無衛的二手房，能賣出什麼價格？而它開價就是980萬人民幣，經過23次競價後，最終以1090萬元成交。這棟房子能賣出高價，一個原因是地段。它所在的白塔西路是蘇州古城區最名貴的地段之一。另一個原因是貝聿銘是世界上成就。

博物館 華裔 拍賣

上一則

圍堵恐怖主義 中塔反恐演習、習近平通話兩伊

下一則

習近平宣告：從先富轉共同富裕 網：別弄出漏洞整人

延伸閱讀

貝聿銘蘇州祖宅無房無廁 168萬美元賣出

貝聿銘蘇州祖宅無房無廁 168萬美元賣出
TCL華星OLED面板 供貨三星

TCL華星OLED面板 供貨三星
互不承認

互不承認
《老照片說故事》雙親的背影

《老照片說故事》雙親的背影

熱門新聞

大批中國留學生在上海浦東機場排隊準備來美國，上海浦東機場赴美航班登機報到櫃台，排起1000公尺長的隊伍。（取材自第一財經微博）

中國留學生上海機場排長隊赴美 10萬人民幣票價再現

2021-08-16 03:26
美國陸軍德特里克堡（Fort Detrick）生物實驗室衛星空拍照片。（截圖自新華網視頻）

新冠病毒溯源戰 中國衛星曝光美國全球生化實驗室

2021-08-12 09:34
中國知名餐飲連鎖品牌創辦人林文欽，12日下午駕駛蔚來ES8汽車啟用自動駕駛功能（NOP領航狀態），發生交通事故不幸逝世。（圖／取自微信公眾號）

中國31歲企業家車禍身亡 使用蔚來汽車自駕功能

2021-08-15 09:27
村裡祠堂口放著全紅嬋奪冠的大展示牌。（取材自齊魯晚報）

全紅嬋奪金「獲准」認祖歸宗 網：人窮祖先也不認你

2021-08-14 08:00
華為財務官孟晚舟11日離開家，前往加拿大溫哥華參加法庭聽證會。（路透）

加法官稱孟晚舟案「不尋常」中媒：大實話

2021-08-13 21:31
圖為陳振聰2013年資料照片。（中通社）

豪門千億之爭持續14年破產收場 陳振聰沒面子到最低點

2021-08-14 02:15

超人氣

更多 >
北卡男子嗆不打疫苗者「有種染病別看醫生」 網路爆紅

北卡男子嗆不打疫苗者「有種染病別看醫生」 網路爆紅
疫期逆行 華人父母轉第3國來美…旅行社提供一條龍服務

疫期逆行 華人父母轉第3國來美…旅行社提供一條龍服務

阿富汗流亡總統攜家帶眷 捲近1.7億鉅款逃阿聯

阿富汗流亡總統攜家帶眷 捲近1.7億鉅款逃阿聯
抗Delta病毒 9月20日開打第3劑加強針

抗Delta病毒 9月20日開打第3劑加強針
一家三口包括亞裔妻子在中加州國家公園死亡 死因不明

一家三口包括亞裔妻子在中加州國家公園死亡 死因不明