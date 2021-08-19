貝聿銘蘇州祖宅「一廳無房無廁」23次競價 1090萬賣出

著名華裔建築師貝聿銘的祖宅，經過23次競價後，最終以1090萬元人民幣成交。（取材自新浪微博）

著名華裔 建築師貝聿銘的祖宅近期在阿里平台拍賣 ，一廳、無房、無廁，但仍有價有市。起始的競拍價為980萬人民幣（約151萬美元），經過23次競價後，最終以1090萬元成交（約168萬美元）。據悉，此次拍賣吸引超過9000人在網絡圍觀。

網友稱貝聿銘祖宅能賣出高價，一個原因是地段，它所在的白塔西路是蘇州古城區最名貴的地段之一，另一個原因是貝聿銘是世界上成就​。（取材自新浪微博）

此前北青-北京頭條曾報導，這棟房子位於白塔西路，是蘇州古城區最名貴的地段之一，是明代建築，上個世紀初，貝聿銘的父親曾在此居住，往東走10分鐘便是貝聿銘晚年得意之作「蘇州博物館 」。整棟建築占地145.56平方公尺，土地使用面積226.30平方公尺。位於正中央的主宅內部結構完好，家具齊全。

然而，房子長年失修，破敗不堪。蘇州文物局和規劃局重新修復後，易名為「玉頤堂」，被當作陳列精品玉器、接待貴賓使用之地。房子上一位主人為杭州某家企業，如今再度公開出售。

貝氏為蘇浙的望族，最輝煌的時期是第6及第7代貝潛谷、貝慕庭父子時代，當時被譽為蘇州四富之一。貝氏宅邸遍布天下，除了蘇州本地知名的獅子林、嘉園，據指上海還有1,000多套房產。

貝聿銘是享譽全球的華裔建築大師，祖籍江蘇蘇州，他代表作包括蘇州博物館新館、巴黎羅浮宮金字塔，香港中銀大廈已成為現代建築的經典之作。貝聿銘是家族的第15代，也是世界上成就最高的華人建築設計師之一。2019年5月貝聿銘逝世，享年102歲。

另據中國網友表示，17日晚，最開始許多人調侃，一廳、無房、無衛的二手房，能賣出什麼價格？而它開價就是980萬人民幣，經過23次競價後，最終以1090萬元成交。這棟房子能賣出高價，一個原因是地段。它所在的白塔西路是蘇州古城區最名貴的地段之一。另一個原因是貝聿銘是世界上成就。