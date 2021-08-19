何時承認阿富汗神學士？中國將待「新政府」組成

中駐阿富汗使館獲得神學士的安全保證。(取材自胡錫進微博)

神學士 （Taliban，另譯塔利班）重奪阿富汗 政權後，國際關注北京會否承認神學士政府，對此，中國 外交部發言人趙立堅18日稱，國際慣例是如要承認一個政府，首先要等到這個政府組建之後。他又指，希望阿富汗能組建一個開放包容、有廣泛代表性的政府。

據中國外交部官網，趙立堅18日在例行記者會上被問到：「中方是否打算承認阿富汗神學士政府？若目前不承認，將在什麼情況下承認？」

趙立堅表示，國際慣例是，如要承認一個政府，首先要等到這個政府組建之後。中方在阿富汗問題上的立場是一貫、明確的。我們希望阿富汗能夠組建一個開放包容、有廣泛代表性的政府，呼應本國人民和國際社會的普遍期待和願望。

另據本報系聯合報報導，趙立堅也指，中方期待阿富汗神學士與國內各派通過對話協商建立開放包容的政權架構，也期待神學士堅決打擊包括「東伊運」在內的各類恐怖主義勢力。

他表示，中方希望阿富汗國內各派通過對話協商解決分歧，避免發生新的戰亂和人道主義災難，推動阿富汗局勢實現平穩過渡。

趙立堅說，作為阿富汗的友好近鄰和真誠朋友，中方始終奉行面向全體阿富汗人民的友好政策，這一點不管是過去、現在還是將來都不會改變。中方將繼續支持阿富汗和平重建，在力所能及的範圍內為阿富汗經濟社會發展提供幫助。

美國之音指出，北京最擔心的是新疆的安全，認為「東突厥斯坦伊斯蘭運動（東伊運）」是新疆恐怖主義的根源，不遺餘力地對新疆維吾爾穆斯林展開強力打壓，包括把上百萬維吾爾穆斯林關進拘押營，對他們進行洗腦、絕育和強迫勞動。新疆的反恐官員認為，神學士是「東伊運」的幕後支持者。

法新社此前報導，目前地區局勢動盪，阿富汗伊斯蘭力量可能會再次向「東伊運」提供支持。觀察人士表示，神學士信奉伊斯蘭原教旨主義，其內部就有許多新疆維吾爾族成員，與「東伊運」有著千絲萬縷的聯繫。神學士奪取阿富汗國家權力後，它對新疆維族人遭受迫害的態度將會發生怎樣的變化，目前還很難判斷。

此外，為了對比美國撤離使館人員，中國官媒環球時報總編胡錫進18日稱與中國駐阿富汗大使館王愚取得聯繫，王愚表示，中國在阿富汗的使館在正常運轉，神學士方面對保證中國使館安全做了承諾。

王愚指出，阿富汗仍有少數中國公民，他們其中一些人希望使館幫助他們儘快回國。但以前幫他們回國相對便捷，目前喀布爾機場十分混亂，商業航班都停了，只能等航班恢復後再想辦法。