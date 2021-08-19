距台僅125公里 平潭斥30億填海造機場

平潭海峽公鐵大橋從福州長樂，串連多座島嶼後連接平潭島，全長16.34公里，是國家高速公路網京台線的重要組成部分。（中新社）

中國距離台灣 本島僅125公里的福建省平潭島儼然成為中國大陸對台交通樞紐，除規劃興建高鐵、高速公路直通台灣，平潭還計畫投資30億人民幣(約4.6億美元)，填海造陸興建一座海上「對台」機場 。但這座機場是否會納入軍事用途，成為外界關注。

央視新聞報導，根據福建省交通運輸廳、省發改委日前發布的「福建省交通強國先行區建設實施方案」，福建計畫建設一批港口群和機場群。其中，平潭、廈門、泉州、寧德、武夷山、龍岩、漳州都將規劃建設新機場。

按平潭綜合實驗區管委會初步規劃，平潭機場計畫投資30億元，擬選址澳前大沙嶼和小沙嶼，這個區域目前大部分是海洋，因此未來興建勢必得填海造陸，相當於在海上建設。

平潭這座機場定位為「福州都市區二機場」。此外，平潭機場還計畫結合「通用航空+旅遊觀光 」模式，推出空中遊覽飛行觀光路線，促進通用航空業與旅遊業融合發展。因此，平潭機場建成後，除交通運輸服務，還能提供空中飛行賞景。

美國之音報導，平潭距離台灣新竹最近處只有68海里，相當於125公里，這也是台灣海峽的最窄處。平潭機場是否會用於對台作戰軍事用途引人關注。目前據「福建省交通強國現行區建設實施方案」顯示，福建省主要考慮還是經濟發展用途。