美「優先」從實力退位 華春瑩推特一日4諷

中國外交部發言人在推特上發文，嘲諷美國倉皇撤離阿富汗。（取自華春瑩推特）

阿富汗 局勢動盪，美國撤軍，當地民眾倉皇逃難，中國外交部發言人華春瑩一天內發布四則推特嘲諷美國，她附上1975年越南西貢撤退照片對比現在的阿富汗，寫下「從實力的地位出發」、「的確，美國優先 」。而央視駐喀布爾 外籍記者迅速帶回當地消息，也令中國網友讚賞，「就應該提高中國聲音的國際影響力」。

華春瑩17日的第一則推特還附上照片，寫著人民看到在1975年越南的狀況，以及現在的阿富汗。

第二條寫上「從實力的地位出發」（from a position of strength），並附上阿富汗首都喀布爾機場美軍警戒線照片，以及和美軍在西貢撤軍行動中著名的「西貢鐵拳」照片。第三張是阿富汗民眾逃難，以及美國人搭著飛機的照片，寫上「的確，美國優先」。

最後的一條推文，華春瑩附上阿富汗民眾試圖搶搭美軍機撤離混亂場面，並寫下：「大災難，這不是好萊塢的電影，而是在喀布爾機場真實上演的情況。」

華春瑩17日表示，「美國對外政策是否已經失敗，美國的盟友是否認為美國靠不住。我想美方和有關國家都會做出自己的思考和結論。」

另據觀察者網報導，在阿富汗局勢牽引著全世界目光之際，來自央視的駐喀布爾外籍記者卡里姆·法耶茲連續多日的報導，為中國觀眾帶回了喀布爾最新情況。令網友大讚提高國際影響力，「央媒就要率先走出去」。

卡里姆·法耶茲16日在喀布爾市中心說到，當地秩序並沒有完全恢復，民眾也害怕出門。到處都有神學士(Taliban，另譯塔利班)設立的檢查站，他們會去詢問民眾的擔憂，但是大多數民眾仍傾向於待在家中。

卡里姆·法耶茲17日提到，盡管大部分政府部門仍處於關閉狀態，但大多數商店已經開始營業，局勢正在逐步恢復正常。詢問當地民眾，他們覺得目前的局勢很安全，但仍對物價的上漲表達了擔憂。