我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

神學士4度登門下令煮飯 貧婦無法餵飽 竟遭活活打死

神學士承諾建立赴機場安全通道 美：至少可到8月底

神學士稱將在阿富汗建包容性政府 北京稱期待

記者呂佳蓉／即時報導
中國外交部發言人趙立堅。取材自觀察者網
中國外交部發言人趙立堅。取材自觀察者網

阿富汗神學士（Taliban，另譯塔利班）18日表示，將在阿富汗建立一個包容性政府，包含不重複戰爭、在伊斯蘭框架內尊重女性權利等。中國外交部發言人趙立堅指出，中方期待阿富汗神學士與國內各派通過對話協商建立開放包容的政權架構，也期待神學士堅決打擊包括「東伊運」在內的各類恐怖主義勢力。

據澎湃新聞報導，在18日的中國外交部例行記者會上，發言人趙立堅做出上述回應。

趙立堅指出，中方注意到阿富汗神學士有關表態，中方期待神學士與阿富汗國內各派通過對話協商建立開放包容的政權架構，實行溫和穩健的內外政策，切實保護外國在阿富汗的機構和人員安全。

趙立堅也說，期待神學士堅決打擊包括「東伊運」在內的各類恐怖主義勢力，切實履行不允許任何勢力利用阿富汗領土威脅鄰國安全的承諾。中方將繼續同國際社會一道支持阿富汗和平重建，幫助阿富汗實現持久和平與穩定。

趙立堅也說，近日阿富汗局勢已經發生重大變化，阿富汗人民歷經40多年戰亂動盪，渴望和平，人心思定，中方希望阿富汗國內各派通過對話協商解決分歧，避免發生新的戰亂和人道主義災難，推動阿富汗局勢實現平穩過渡。

趙立堅表示，作為阿富汗的友好近鄰和真誠朋友，中方始終奉行面向全體阿富汗人民的友好政策，這一點不管是過去、現在還是將來都不會改變。中方將繼續支持阿富汗和平重建，在力所能及的範圍內為阿富汗經濟社會發展提供幫助。

阿富汗 趙立堅 神學士

上一則

美國倉皇撤離阿富汗 華春瑩1日4則推特諷刺

延伸閱讀

美國倉皇撤離阿富汗 華春瑩1日4則推特諷刺

美國倉皇撤離阿富汗 華春瑩1日4則推特諷刺
神學士承諾致力和平 女性可工作學習…美不排除承認新政權

神學士承諾致力和平 女性可工作學習…美不排除承認新政權
年輕神學士逛喀布爾大觀園 「女生竟當街跟我說哈囉」

年輕神學士逛喀布爾大觀園 「女生竟當街跟我說哈囉」
神學士承諾建立赴機場安全通道 美：至少可到8月底

神學士承諾建立赴機場安全通道 美：至少可到8月底

熱門新聞

大批中國留學生在上海浦東機場排隊準備來美國，上海浦東機場赴美航班登機報到櫃台，排起1000公尺長的隊伍。（取材自第一財經微博）

中國留學生上海機場排長隊赴美 10萬人民幣票價再現

2021-08-16 03:26
美國陸軍德特里克堡（Fort Detrick）生物實驗室衛星空拍照片。（截圖自新華網視頻）

新冠病毒溯源戰 中國衛星曝光美國全球生化實驗室

2021-08-12 09:34
中國知名餐飲連鎖品牌創辦人林文欽，12日下午駕駛蔚來ES8汽車啟用自動駕駛功能（NOP領航狀態），發生交通事故不幸逝世。（圖／取自微信公眾號）

中國31歲企業家車禍身亡 使用蔚來汽車自駕功能

2021-08-15 09:27
台灣將在立陶宛設立「台灣代表處」，北京對此強烈不滿，大動作地召回駐立陶宛大使，並要求立陶宛召回駐北京大使。圖為立陶宛駐北京大使館外觀。Getty Images

中國學者：立陶宛不改 不排除斷交

2021-08-10 17:38
村裡祠堂口放著全紅嬋奪冠的大展示牌。（取材自齊魯晚報）

全紅嬋奪金「獲准」認祖歸宗 網：人窮祖先也不認你

2021-08-14 08:00
加國公民康明凱(左)、史佩弗(右)。(取材自鳳凰網)

中國報復孟晚舟案 加國商人史佩弗被判11年 驅逐出境

2021-08-11 00:44

超人氣

更多 >
神學士奪權後首場記者會：終趕走外國人、會尊重女權

神學士奪權後首場記者會：終趕走外國人、會尊重女權
影／新聞播到一半「神學士突來電」 女主播專業應對

影／新聞播到一半「神學士突來電」 女主播專業應對
「絕不投降」阿富汗副總統：我還在國內 是合法的看守政府總統

「絕不投降」阿富汗副總統：我還在國內 是合法的看守政府總統
吳亦凡想性侵還嫌不乾淨？正妹首露面掀內幕

吳亦凡想性侵還嫌不乾淨？正妹首露面掀內幕
共和黨籍德州州長新冠確診 州辦：已完全接種仍染疫

共和黨籍德州州長新冠確診 州辦：已完全接種仍染疫