神學士稱將在阿富汗建包容性政府 北京稱期待

中國外交部發言人趙立堅。取材自觀察者網

阿富汗神學士 （Taliban，另譯塔利班）18日表示，將在阿富汗建立一個包容性政府，包含不重複戰爭、在伊斯蘭框架內尊重女性權利等。中國外交部發言人趙立堅 指出，中方期待阿富汗神學士與國內各派通過對話協商建立開放包容的政權架構，也期待神學士堅決打擊包括「東伊運」在內的各類恐怖主義勢力。

據澎湃新聞報導，在18日的中國外交部例行記者會上，發言人趙立堅做出上述回應。

趙立堅指出，中方注意到阿富汗神學士有關表態，中方期待神學士與阿富汗國內各派通過對話協商建立開放包容的政權架構，實行溫和穩健的內外政策，切實保護外國在阿富汗的機構和人員安全。

趙立堅也說，期待神學士堅決打擊包括「東伊運」在內的各類恐怖主義勢力，切實履行不允許任何勢力利用阿富汗領土威脅鄰國安全的承諾。中方將繼續同國際社會一道支持阿富汗和平重建，幫助阿富汗實現持久和平與穩定。

趙立堅也說，近日阿富汗局勢已經發生重大變化，阿富汗人民歷經40多年戰亂動盪，渴望和平，人心思定，中方希望阿富汗國內各派通過對話協商解決分歧，避免發生新的戰亂和人道主義災難，推動阿富汗局勢實現平穩過渡。

趙立堅表示，作為阿富汗的友好近鄰和真誠朋友，中方始終奉行面向全體阿富汗人民的友好政策，這一點不管是過去、現在還是將來都不會改變。中方將繼續支持阿富汗和平重建，在力所能及的範圍內為阿富汗經濟社會發展提供幫助。