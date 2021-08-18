孟晚舟案最後攻防 法官質疑控方陳述

孟晚舟引渡案進入最後攻防 法官對控方部分陳述提出疑問。（中新社）

華為 公司副董事長、首席財務官孟晚舟 引渡案首次引渡判決前的末段庭審已進入最後一周的法庭攻防，孟晚舟辯護律師團隊重點圍繞美方證據充分性問題回應控方主張。

文匯報報導，此輪庭審自8月4日起在位於溫哥華的卑詩省高等法院進行，預計持續至20日。在完成關於辯方主張的「程序濫用」及司法救濟問題的庭辯後，法庭已進入最後環節，即交付之前的拘押待審階段庭審。

就美方對孟作出的「欺詐罪」指控，辯方律師16日在庭上繼續陳述，對其因果關係等進行質疑。辯方認為，孟晚舟2013年在香港向滙豐銀行人士所作的演示幻燈片（PPT）陳述並沒有使滙豐遭遇任何經濟損失或風險。滙豐明知華為公司與星通（Skycom）公司在伊朗 有業務，仍選擇美元清算，風險是由自己造成。孟的陳述與滙豐選擇美元清算並無因果關係。沒有證據證明孟有犯罪意圖並且導致了對滙豐銀行的潛在後果。

辯方還認為，美方的案件記錄文件中，並沒有充分證據證明滙豐證人將PPT完整關鍵信息提供給該銀行的風險委員會，因而風險委員會所作決策與孟的PPT陳述之間沒有因果關係。

在連日來的庭審中，主審法官對控方的部分陳述提出疑問。比如，控方稱，孟晚舟確認星通在伊朗合規運營之說是對滙豐的欺騙；但案件記錄文件又稱孟表示華為不控制星通。法官質疑：若華為不控制星通，滙豐如何相信孟所說的星通合規運營，並就此作出業務決策？

法官還曾提出疑問：需向滙豐提醒美元清算存在風險的，是否確應是孟晚舟本人？作為國際銀行的滙豐僅依靠孟一人之言來進行業務判斷及決策，這一假設是否合理？控方律師則認為，孟向滙豐傳遞的是「沒有任何風險」的信息，卻未向銀行告知風險為何。