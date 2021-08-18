中疫情降溫 「堅決清零」擬放寬 拚月底恢復正常生活

新冠病毒Delta變異株疫情湧至，武漢再次經歷全民檢測，「清零」路線也引發討論。（Getty Images）

中國 此波新冠疫情 已逐漸控制，中國國家衛健委主任馬曉偉指出，這是中國今年以來所面臨最為嚴峻複雜的防控形勢。面對9月大中專院校和中小學「開學季」，以及中國一些省份要組織一系列重大活動，要力爭在8月底前把疫情控制住，盡快讓社會生活恢復到正常狀態。

中國此輪本土疫情，令當局加強施打疫苗 的措施。湖北省鄂州市鄂城區發布通告，要求全區的居民沒有禁忌症狀的人員，需要在10日內施打苗，對無故不接種者，納入個人誠信記錄。除此之外，通告並要求黨員幹部必須要以身作則，在一定日期前完成全程接種。

新華社報導，中國國家衛健委昨天通報，16日新增42例新冠確診，其中本土病例6例，江蘇與湖北各占3例，而湖北的新增本土3例確診，是在管控區人員篩查中，3名核酸檢測為陽性病例。

而近期中國有「病毒共存論」與「清零」的爭論，曾出言平息網上兩條路線互相攻擊的重要人物－中國國家衛健委高級別專家組成員、疾控中心流行病學首席科學家曾光也在最新的受訪改口。

他此前曾說，「我國不會一直清零，當清零的紅利不再存在的時候，我們就不會清零了」。不過，他在最新一次的受訪時強調，當前中國對疫情必須「堅決清零」，是現階段必須做的事情，「在本土免疫防線築牢之後，中國會轉變防疫策略，選擇放開」。

科技日報報導，為了要實現清零，8月15日，湖北省鄂州市鄂城區疫情防控指揮部發佈「關於實施疫苗接種攻堅『清零』行動的通告」，要求居民必須應接盡接，全區12至17歲未成年人和18歲以上無禁忌症人員，從即日起10日內做到「應接全接」。通告並表示，對無故不接種新冠疫苗人員，納入個人誠信記錄。

鄂州市對重點行業人員也做出規範。交通運輸、醫療機構、環衛保潔、建築工地、物流快遞、商場超市、休閒娛樂、養老機構、培訓等從業人員，必須持疫苗接種證明才能上崗。