祝融號92天駛889米 完成探測獲10GB數據

祝融號火星車完成既定探測任務，共獲取約10GB原始數據。（中新社）

中國首次火星 探測計畫於5月15日成功實現火星著陸，「祝融號」火星車至在火星表面運行90個火星日（約92個地球日），累計行駛889米，共獲取約10GB原始數據，圓滿完成巡視探測任務。另外，神舟十二號「太空 出差3人組」在軌工作 生活也滿2個月。先後完成了貨運飛船物資轉移、天和核心艙組合體管理等工作。近日將擇機執行第二次出艙活動。

「祝融號」在火星表面運行90個火星日，圓滿完成既定巡視探測任務。圖為「祝融號」導航地形相機拍攝的圖片。（取材自國家航天局）

文匯報報導，在巡視探測期間，「祝融號」火星車按照「七日一周期，一日一規畫，每日有探測」的高效探測模式運行。導航地形相機獲取沿途地形地貌數據，次表層探測雷達獲取地表以下分層結構數據，氣象測量儀獲取氣溫、氣壓、風速、風向等氣象數據，以及局部磁場等數據。

祝融號行駛路線圖。(取材自航天飛行中心)

目前，已獲取約10GB原始數據，中國月球與深空探測網已面向國內科學研究團隊開放數據申請，後續將以月為周期組批發布科學數據。

當前，火星車狀態良好、步履穩健、能源充足，後續將繼續向烏托邦平原南部的古海陸交界地帶行駛，實施拓展任務。

香港01報導，自6月17日順利進駐天和核心艙以來，神舟十二號航天員乘組在軌工作生活已滿2個月。期間，航天員乘組先後完成了貨運飛船物資轉移、天和核心艙組合體管理、大機械臂操作等工作；開展了首次出艙活動和艙外操作試驗，以及多領域的空間科學實驗與技術試驗等任務，達到了階段性工作目標。

中國載人航天工程辦公室指出，目前神舟十二號航天員乘組狀態良好，核心艙組合體運行穩定，於近日擇機執行第二次出艙活動。

航天工程辦公室「劇透」三人的太空生活。在太空中，航天員已經在太空中生活了一個多月，可能會出現一些空間病症狀，特別是如高血壓、腎臟病、糖尿病、某些血液病等，眼底檢查宜在暗室中進行。