加強管控 中國官方入股字節跳動、新浪微博

中國官方已獲得北京字節跳動科技的1%股份。（澎湃新聞）

中國 不僅要監管網路公司更要入股掌握更多資訊，路透及美國數位媒體The Information報導，中國官方已獲得抖音母公司字節跳動所持有的重要子公司北京 字節跳動科技的1%股份，以及社群網站新浪微博子公司1%股份。

The Information分析，這起交易讓中國政府更深入地了解字節跳動的內部運作，也令外界關注，中國政府將對整個字節跳動施加多大影響。

路透報導，企業資訊系統天眼查信息顯示，北京字節跳動科技4月30日的交易，將1%股份出售給由三家中國國有企業所擁有的網投中文（北京）科技有限公司。

網投中文的註冊文件顯示，它是由中國互聯網投資 基金、中國中央人民廣播電台子公司和北京文化投資發展集團共同擁有。中國互聯網投資基金則為中國國家互聯網信息辦公室和中國財政部所成立。

兩名知情人士表示，該協議還允許中國官方任命北京字節跳動的一名董事。

The Information報導指出，由於字節跳動複雜的公司結構，該交易並未讓中國政府獲得該公司在海外市場熱門的TikTok公司任何股份，亦即中國官方僅涉及中國國內市場的抖音與資訊平台今日頭條。

對此，字節跳動表示，報導中提到的這家中國子公司只涉及字節跳動在中國市場的一些影音和資訊平台，並持有根據當地法律營運所需的一些牌照。

此外，中國互聯網投資基金全資擁有的網投通達（北京）科技有限公司，也已持有微博國內主要子公司北京微盟科技有限公司1%股份。

中央社報導，中國近期不斷加強對資訊科技產業「反壟斷」的監管，官方日前更公布「法治政府建設實施綱要（2021-2025年）」，強調未來加強立法的領域包括國家安全、科技創新、民族宗教、生物安全、反壟斷、涉外法治等，對金融服務和教育培訓業會加強執法。