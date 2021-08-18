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反壟斷新法 中禁大數據攬客 中港股再重跌

中國新聞組／北京18日電
中國17日發布「禁止網絡不正當競爭行為規定（公開徵求意見稿）」，引發在香港上市的中國科技股續跌。（路透）
中國17日發布「禁止網絡不正當競爭行為規定（公開徵求意見稿）」，引發在香港上市的中國科技股續跌。（路透）

中國反壟斷再出招，國家市場監管總局發布「禁止網路不正當競爭行為規定」草案，並展開為期1個月對外徵求意見，未來將禁止經營者流量劫持、「二選一」等壟斷行為，破壞市場競爭，意見徵集將持續至9月15日為止。中港股市受此影響再受衝擊重跌。

中國近來大力打擊企業壟斷，阿里巴巴、騰訊等巨頭都難逃監管部門的重拳，阿里巴巴今年4月間更吞下了人民幣182.28億元（約28億美元）的天價罰單。

瑞銀證券表示，相比互聯網反壟斷，投資者更擔憂有關數據安全的監管擴散到互聯網以外行業的可能性。醫療、教育、住房被稱為中國的「三座大山」，投資者一直擔憂監管之靴可能落向包括醫療在內的其他民生領域。

根據這份草案，企業經營者（平台業者）不得利用技術手段，例如限流、遮蔽或下架，影響其他經營者（在平台上架的經營者）的交易機會，破壞其他經營者合法提供的網路產品或者服務的正常運行，擾亂市場公平競爭秩序。此外，企業經營者也不得利用資料、演算法等技術手段，收集、分析交易方式與內容，藉此提供不同的交易資訊，侵害知情權、選擇權、公平交易權。

草案並稱，上述行為都是實施「二選一」行為，破壞服務的正常運行，擾亂市場公平交易秩序。

新華社報導，互聯網場景下，不正當競爭手段更加複雜和隱蔽。一些傳統的不正當競爭行為通過「技術加持」轉移到線上，同時衍生出一系列新型的網路不正當競爭行為。這項新法律將來通過後，意味著「二選一」、數據「殺熟」、虛假交易等網路不正當競爭行為將面臨更嚴格、更細緻的監管。

報導稱，考慮到網路不正當競爭行為的發生地、結果地可能涉及中國全國各地，甚至在某些地方特別突出，規定徵求意見稿明確執法主體，強化執法手段，對網路不正當競爭案件的管轄權進行規定。同時，探索引入第三方專業機構和專家觀察員輔助參與調查制度，重點解決案件辦理過程中遇到的調查取證、違法行為研判等問題，增強執法的專業性，提高監管效能。

北京商報報導，意見稿提出，禁止利用技術手段實施流量劫持、妨礙干擾等不正當競爭行為，不得利用技術手段，通過限制交易對象、限制銷售區域或時間、限制參與促銷等方式，影響其他經營者經營選擇，實施「二選一」行為。

此外，經營者不得直接、組織或者通過第三方，在短期內與競爭對手發生高頻次交易或者給予好評等，觸發平台的反刷單懲罰機制，減少該競爭對手的交易機會。

群益證券分析，投資者對監管的看法也是階段性的，譬如阿里的處罰已經落地，但其他的都還沒有。最近不斷的有新的指導意見出來，對相關公司具體會造成多大的影響，並不是完全能夠看透的，官方監管的憂慮仍將持續籠罩市場。

中國 投資 證券

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