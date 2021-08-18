與布林肯談阿富汗問題 王毅：美不能邊打壓邊求配合

中國外長王毅。（新華社資料照片）

阿富汗 神學士(Taliban，另譯塔利班)武裝抯織重掌政權，中批美撤軍「留下爛攤子」，拜登則稱延續美在阿富汗戰事只會讓中俄得益。中美互批之下，中國 外長王毅 與美國國務卿布林肯通電話，王毅促中美在涉阿合作及反恐合作掃除障礙，「美方不能一方面打壓中國，另一方面又指望中方支持配合，國際交往中從來不存在這種邏輯」。

新華社報導，布林肯感謝中方參與阿富汗問題多哈會晤，表示阿當前局勢正進入一個關鍵階段。神學士應表明與極端主義一刀兩斷，選擇有序權力轉移和成立包容性政府，期待中方也能為此發揮重要作用。美認可阿富汗未來應由阿人民決定，呼籲神學士當前應確保所有離阿人員的安全。

據報導，王毅表示，中方願與美方溝通對話，推動阿問題實現軟著陸，促使阿不再發生新的內戰或人道主義災難，不再成為恐怖主義滋生地和庇護所。

王毅說，美前一段倉促撤軍已對阿局勢造成嚴重負面影響，美上屆政府宣布撤銷「東伊運」的恐怖組織定性，在反恐問題上搞雙重標準，這是危險的，也是錯誤的。美方應改弦更張，為中美涉阿合作以及國際反恐合作掃除障礙。

王毅進一步表示，美方應奉行理智務實的對華政策，尊重中方核心利益和重大關切，按照兩國元首通話精神，加強對話，管控分歧，推動中美關係早日重返正軌。

報導指出，布林肯則說，「美中對重大國際地區問題保持溝通非常重要。我同意美中實現和平共處是共同目標，希望雙方尋求和開展合作。當然美中也存在明顯分歧，今後可通過建設性方式逐步加以解決。」

布林肯表示，美方重申反對一切形式的恐怖主義，不尋求在中國西部邊界地區出現動盪。阿富汗局勢演變再次表明，美中以建設性、務實方式就地區安全問題開展合作十分重要。

此外，中國外交部發言人華春瑩17日在例行記者會上被問及阿富汗相關問題時表示，中國始終終尊重阿富汗主權獨立和領土完整，始終堅持不干涉阿富汗內政，始終奉行面向全體阿富汗人民的友好政策。華春瑩表示，中國是阿富汗的最大鄰國，與神學士等阿富汗各派保持著聯繫和溝通。中方將同有關各方繼續保持密切的溝通協調，推動阿富汗盡快停止戰爭，實現持久和平。