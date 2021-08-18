「前政權不戰而垮」中國首次用詞受矚目

阿富汗神學士15日宣布，已進入並控制阿富汗首都喀布爾。圖為神學士16日在喀布爾街頭巡邏。（新華社）

阿富汗 局勢受到全球關注，中國外長王毅 16日與俄羅斯外長拉夫羅夫討論國際輿論時提到「阿富汗局勢出現劇變，前政權不戰而垮」。「政知道」公眾號發現，這是中方在阿富汗局勢首次出現「前政權」的說法。回顧華春瑩「我們尊重阿富汗人民的意願和選擇」表態，北京當局心中似乎已做了選擇。另外，人民日報轉發介紹神學士 (Taliban，另譯塔利班)的視頻惹來大批網民反感，不到四小時文章刪除。

香港01報導，王毅16日向拉夫羅夫稱，阿富汗局勢出現劇變，前政權不戰而垮，神學士宣布取得勝利。他指出國際輿論普遍認為，這一結局有其內在邏輯和必然性，標誌著軍事干預、強權政治不得人心，終將失敗。

王毅認為，中俄有必要在阿富汗問題上加強戰略溝通與協作，包括維護兩國在阿富汗的正當利益，推動神學士負責任保障中俄人員、機構和企業的安全。王毅同時敦促阿富汗新政權應與各類國際恐怖勢力劃清界限，約束、打擊包括「東伊運」在內的恐怖勢力。

自由亞洲電台報導，中國官媒「人民日報」微博16日轉發央視「神學士是什麽組織」視頻迅速登上熱搜榜，原意是讓民眾認識該組織的歷史，也有為神學士正名意味。卻遭到眾多網民質疑和指責。該文貼出不足四小時自行刪除。

人民日報在微博中配文寫道，神學士組織成員來自難民營的學生，因得到阿富汗貧民支持實力急劇膨脹。文章並稱，1996年，神學士攻占喀布爾成立阿富汗伊斯蘭酋長國，九一一事件後被美國推翻，開啟長達20年的戰爭。

但卻有網民質疑「為什麽絕口不提恐怖主義？」、「是那個炸掉巴米揚大佛的嗎？」、「會活割人頭斬首的是好料？」也有網民現場科普，阿富汗的神學士和巴基斯坦神學士有分別，後者才是恐怖組織。不過，大部分網民批評官媒為這種反人類的政權背書、洗白是最沒有人性的行為。