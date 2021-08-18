我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

神學士承諾建立赴機場安全通道 美：至少可到8月底

北加州爆發新嚴重山火 州長宣布緊急狀態

「前政權不戰而垮」中國首次用詞受矚目

中國新聞組／北京18日電
阿富汗神學士15日宣布，已進入並控制阿富汗首都喀布爾。圖為神學士16日在喀布爾街頭巡邏。（新華社）
阿富汗神學士15日宣布，已進入並控制阿富汗首都喀布爾。圖為神學士16日在喀布爾街頭巡邏。（新華社）

阿富汗局勢受到全球關注，中國外長王毅16日與俄羅斯外長拉夫羅夫討論國際輿論時提到「阿富汗局勢出現劇變，前政權不戰而垮」。「政知道」公眾號發現，這是中方在阿富汗局勢首次出現「前政權」的說法。回顧華春瑩「我們尊重阿富汗人民的意願和選擇」表態，北京當局心中似乎已做了選擇。另外，人民日報轉發介紹神學士(Taliban，另譯塔利班)的視頻惹來大批網民反感，不到四小時文章刪除。

香港01報導，王毅16日向拉夫羅夫稱，阿富汗局勢出現劇變，前政權不戰而垮，神學士宣布取得勝利。他指出國際輿論普遍認為，這一結局有其內在邏輯和必然性，標誌著軍事干預、強權政治不得人心，終將失敗。

王毅認為，中俄有必要在阿富汗問題上加強戰略溝通與協作，包括維護兩國在阿富汗的正當利益，推動神學士負責任保障中俄人員、機構和企業的安全。王毅同時敦促阿富汗新政權應與各類國際恐怖勢力劃清界限，約束、打擊包括「東伊運」在內的恐怖勢力。

自由亞洲電台報導，中國官媒「人民日報」微博16日轉發央視「神學士是什麽組織」視頻迅速登上熱搜榜，原意是讓民眾認識該組織的歷史，也有為神學士正名意味。卻遭到眾多網民質疑和指責。該文貼出不足四小時自行刪除。

人民日報在微博中配文寫道，神學士組織成員來自難民營的學生，因得到阿富汗貧民支持實力急劇膨脹。文章並稱，1996年，神學士攻占喀布爾成立阿富汗伊斯蘭酋長國，九一一事件後被美國推翻，開啟長達20年的戰爭。

但卻有網民質疑「為什麽絕口不提恐怖主義？」、「是那個炸掉巴米揚大佛的嗎？」、「會活割人頭斬首的是好料？」也有網民現場科普，阿富汗的神學士和巴基斯坦神學士有分別，後者才是恐怖組織。不過，大部分網民批評官媒為這種反人類的政權背書、洗白是最沒有人性的行為。

阿富汗 神學士 王毅

上一則

香港機場貴賓室員工染疫 一周接待3000人難查源頭

下一則

美軍撤離日 央視播「一條狗」暗諷？ 美媒：恐非巧合

延伸閱讀

中國外交部：中國是阿富汗最大鄰國 將力促阿富汗停戰

中國外交部：中國是阿富汗最大鄰國 將力促阿富汗停戰
談阿富汗 耿爽：外國部隊倉促撤出導致亂局

談阿富汗 耿爽：外國部隊倉促撤出導致亂局
美中為阿富汗通話 布林肯和王毅討論安全情勢

美中為阿富汗通話 布林肯和王毅討論安全情勢
被問新疆、香港問題 王毅：永無「港獨」再上街的一天

被問新疆、香港問題 王毅：永無「港獨」再上街的一天

熱門新聞

大批中國留學生在上海浦東機場排隊準備來美國，上海浦東機場赴美航班登機報到櫃台，排起1000公尺長的隊伍。（取材自第一財經微博）

中國留學生上海機場排長隊赴美 10萬人民幣票價再現

2021-08-16 03:26
美國陸軍德特里克堡（Fort Detrick）生物實驗室衛星空拍照片。（截圖自新華網視頻）

新冠病毒溯源戰 中國衛星曝光美國全球生化實驗室

2021-08-12 09:34
中國知名餐飲連鎖品牌創辦人林文欽，12日下午駕駛蔚來ES8汽車啟用自動駕駛功能（NOP領航狀態），發生交通事故不幸逝世。（圖／取自微信公眾號）

中國31歲企業家車禍身亡 使用蔚來汽車自駕功能

2021-08-15 09:27
台灣將在立陶宛設立「台灣代表處」，北京對此強烈不滿，大動作地召回駐立陶宛大使，並要求立陶宛召回駐北京大使。圖為立陶宛駐北京大使館外觀。Getty Images

中國學者：立陶宛不改 不排除斷交

2021-08-10 17:38
村裡祠堂口放著全紅嬋奪冠的大展示牌。（取材自齊魯晚報）

全紅嬋奪金「獲准」認祖歸宗 網：人窮祖先也不認你

2021-08-14 08:00
加國公民康明凱(左)、史佩弗(右)。(取材自鳳凰網)

中國報復孟晚舟案 加國商人史佩弗被判11年 驅逐出境

2021-08-11 00:44

超人氣

更多 >
神學士奪權後首場記者會：終趕走外國人、會尊重女權

神學士奪權後首場記者會：終趕走外國人、會尊重女權
影／新聞播到一半「神學士突來電」 女主播專業應對

影／新聞播到一半「神學士突來電」 女主播專業應對
「絕不投降」阿富汗副總統：我還在國內 是合法的看守政府總統

「絕不投降」阿富汗副總統：我還在國內 是合法的看守政府總統
共和黨籍德州州長新冠確診 州辦：已完全接種仍染疫

共和黨籍德州州長新冠確診 州辦：已完全接種仍染疫
吳亦凡想性侵還嫌不乾淨？正妹首露面掀內幕

吳亦凡想性侵還嫌不乾淨？正妹首露面掀內幕