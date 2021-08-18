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美軍撤離日 央視播「一條狗」暗諷？ 美媒：恐非巧合

中國新聞組／北京18日電
央視在美國撤離阿富汗之際排播電影「一條狗的回家路」。(取材自觀察者網)
央視在美國撤離阿富汗之際排播電影「一條狗的回家路」。(取材自觀察者網)

神學士(Taliban，另譯塔利班)16日進駐阿富汗首府喀布爾，美國發動大規模撤離行動。美國「石英」（Quartz）網站注意到央視電影台在當日排播的電影單為「開國大典」、「一條狗的回家路」，引發大量網民迴響「這片名太絕了」並將該話題推上熱搜。美媒解讀，這是「中國官方媒體批評美國在阿富汗混亂的撤離」。

觀察者網報導，美方此次在阿富汗的撤離行動，引來各方關注。從撤離期間混亂的機場，再到人從運輸機上掉下來的揪心場景，無一不成為各國媒體關注焦點。

「石英」網站注意到，美國人撤離阿富汗的混亂場景，成為中國微博16日的主要話題。其中，央視電影台當天排片「一條狗的回家路」話題標籤，一度登上微博熱搜榜的第一位，瀏覽量超過5億次。

隨後，部分中國媒體跟進，並發表文章關注這一現象。部分社交網路用戶則發表評論，「一條狗的回家路，絕了」、「哈哈哈哈，開國大典」、「忍不住將電影的標題與阿富汗形勢」結合在一起，很多人都「歡迎央視的（電影）選擇」。

「石英」網站還發現，此前一天CCTV6播放了2017年諾蘭的電影「敦克爾克」。這部電影講述的是，盟軍1940年面對德國的進攻，從法國大規模撤離的故事。這也被很多人解讀稱「暗示與阿富汗形勢有關」。

報導指出，美國全國廣播公司（NBC）隨後發表了一篇報導，認為中國官方媒體是在「批評美國在阿富汗混亂的撤離」。報導並猜測，這些電影當天也在CCTV6播放，「這也許不是巧合」。

電影 阿富汗 美國

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