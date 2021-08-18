外媒分析：中方可能與神學士結盟 原因與稀土有關

中國國務委員兼外長王毅7月底層會見阿富汗神學士政治委員會負責人巴拉達爾一行。（取材自中國外交部網站）

神學士 （Taliban，或譯「塔利班」）第二次控制阿富汗的同時，也在金融和地緣政治上取得巨大優勢。阿國現在雖是世上最貧窮的國家之一，但其實它是個隱形富豪，因為地底下有豐富的鐵、銅、鋰、鈷和稀土 蘊藏，坐擁3兆美元財富。據美媒分析，中國 發展神學士的關係其一重要目的，就是謀求與神學士合作開發阿富汗的稀土。

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這筆財富的價值，是根據2010年美國軍事專家和地質學家一份報告裡的估算。後來的10年間，因為阿國局勢動盪不安，這些資源一直沒人動過，又因為全球轉型綠色能源，阿國的許多礦物價值飆升。

喀布爾政府2017年的報告估計，包括化石燃料的礦產財富，可能高達3兆美元。電動車、智慧手機和筆電電池裡都不能少的鋰，正面臨前所未見的需求，年成長率20%，高於幾年前的5%。

在美國國防部的備忘錄裡，阿富汗被稱做鋰礦的沙烏地阿拉伯，鋰礦蘊藏量估計可能與世上鋰資源儲量名列前茅的玻利維亞不相上下。但阿國的問題在礦業基礎設施付之闕如，可能要花上數十年才能完全開發它的礦產財富。

雖然西方國家上周末已威脅其他國家別與神學士合作，但中國、俄羅斯和巴基斯坦正排隊等著和他們做生意。已是阿國最大的外國投資者的中國，被認為有可能在幫助阿國建立有效採礦體系的競賽中，處於領先地位。

美國全國廣播公司CNBC引述全球重要的資產管理公司之一的聯博集團（Alliance Bernstein）新興市場債務主管沙邁拉·汗（Shamaila Khan）的話說，神學士擁有可開發利用的資源，「對世界來說是非常危險的」。

CNBC在報導中表示，中國主導全球稀土市場，全球約35%的稀土儲量在中國，2018年中國的稀土產量為12萬噸，占世界稀土總產量的70%，而美國同年的稀土產量為1.5萬噸。