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喀布爾陷落 新華評論：敲響美霸權喪鐘 網：想起北平解放

中國新聞組／北京17日電
「人民日報」刊發美軍撤出西貢與喀布爾的新舊圖片做對比。（取材自人民日報）
「人民日報」刊發美軍撤出西貢與喀布爾的新舊圖片做對比。（取材自人民日報）

神學士以迅雷不及掩耳的行動，迅速占領阿富汗34個省省會，令網友聯想1976年美國撤出西貢導致越南淪陷的景像。新華評論稱喀布爾陷落，是敲響美國霸權衰落的喪鐘。央視更是直接貼出當年美軍撤出西貢的照片，與今日的喀布爾做對比，以最新版「西貢時刻」暗指現下美國尷尬遭遇，與越戰時非常相似。

央視報導，美國介入阿富汗20年後，神學士進入阿富汗首都喀布爾；與此同時，美國緊急撤離大使館工作人員。這不禁讓人想起在上世紀70年代越南戰爭即將結束之際，美國派多架直升機協助美方人員從西貢倉皇撤離。

央視並將1975年4月29日在西貢市拍攝的照片與2021年8月15日喀布爾的照片做對比，兩張照片拍的都是美方人士倉促撤離的場景，高度的相似仿佛經典的「西貢時刻」重現。

新華社評論指出，美國從耗時20年的越南戰爭泥潭中心懷不甘地抽身而去，越共閃電般解放了西貢，美國支持的南越政權不久即灰飛煙滅。而今，「西貢陷落」的歷史在阿富汗重演，只不過其速度之快超乎許多人的想象，是對於主宰了阿富汗20年的美國來說，「誤判」藉口頗為風行。

阿富汗軍人站在喀布爾一輛軍車上。（路透）
阿富汗軍人站在喀布爾一輛軍車上。（路透）

「喀布爾陷落標誌著美國國際形象和信譽崩塌」，新華社稱北約盟友跟著美國在阿富汗出錢出槍出人，最終落得一地雞毛，再次證明當美國的「小跟班」沒有好果子吃。用外 媒的說法，阿富汗變天意味著「美國的形象散落一地」。

只是，對於官方稱「中國尊重阿富汗人民的意願和選擇」，為承認神學士政權作準備不同。民間看到的是，阿富汗的局勢並非是民眾能夠自行選擇，「會主動選擇恐怖組織？」成為民眾的疑問。對於美軍撤退西貢導致共黨掌握越南的歷史被提及，有網民稱這重現了小學教材裡宣稱的：1949年人民選擇了中國共產黨。

一位已退休的中共官員認為，新政權建立後，一定會對前政權人士做政治清算。針對神學士要求平民留在阿富汗，稱「無意報復政府和軍事人員，所有為國家服務的人都將被原諒」。有網友稱：「這幾句話，怎麼讓我想起當年北平和平解放的場景啊！」

美國 阿富汗 越南

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