承認神學士？ 中：尊重阿富汗人民意願 北京被指只有2招

阿富汗一夕變天。中國外交部發言人華春瑩表示，中國駐阿富汗大使館仍正常運作。（取材自大使館網頁）

阿富汗 激進組織神學士 攻城掠地，讓阿富汗政府快速瓦解，中國 是否接觸及承認神學士政權受矚。中國外交部16日對此表示，阿富汗局勢發生重大變化，「我們尊重阿富汗人民的意願和選擇」。此外，在歐美多國紛紛撤離駐阿富汗使館人員之際，中國也未宣布撤離。

中國外交部16日表示，希望阿富汗神學士連同阿富汗各黨派各民族聯合起來，建立起符合阿富汗自身國情、廣泛包容的政治架構。（取材自中國外交部網站）

華春瑩昨天在例行記者會中，被問及阿富汗局勢時表示，「我們希望阿富汗神學士同阿富汗各黨派各民族聯合起來，建立起符合阿富汗自身國情、廣泛包容的政治架構，為阿富汗實現持久和平奠定基礎。」

澎湃新聞報導，「有媒體問到，中國政府是否承認神學士政府，或者會在什麼情況下承認神學士政府？」

中國駐阿富汗大使王愚16日晚表示，稱未收到中國公民的傷亡報告，使館決心守土盡責。（取材自微博）

對此，中國外交部發言人華春瑩於16日的例行記者會上表示，「長期以來中方始終尊重阿富汗主權獨立和領土完整，始終不干涉阿富汗內政，始終奉行面向全體阿富汗人民的友好政策，中方尊重阿富汗人民自主決定自身命運前途的權利，願意繼續與阿富汗發展睦鄰友好關係，為阿富汗和平與重建發揮建設性作用。」

另據香港文匯報報導，華春瑩稱，中國駐阿富汗使館仍在正常運作，中國駐阿大使和使館人員仍然在堅守崗位，履行職責，大部分在阿中國公民已經在使館的安排下先期回國。現在還有一些自願留下的零星人員，中國駐阿使館同他們保持着密切的聯繫，目前他們都是安全的。

華春瑩說，「7月28日，中國國務委員兼外交部長王毅在天津會見了阿富汗神學士政治委員會負責人巴拉達爾一行，我們希望阿富汗神學士同阿富汗的各黨派、各民族團結起來，建立符合阿富汗自身國情、廣泛包容的政治架構，為阿富汗實現持久和平奠定基礎。」

華春瑩表示，阿富汗神學士方面多次表示，希望同中方發展良好關係，期待中方參與阿富汗重建與發展，決不允許任何勢力利用阿富汗領土做危害中國的事情，我們對此表示歡迎。

此外，據媒體分析，美國撤離阿富汗後，現在換北京頭大了，中國只有兩招，一是以經濟援助利誘，要神學士

承諾不讓東伊運疆獨組織對中國發動恐怖攻擊；二則是聯合周邊國家，對神學士圍堵，近日與俄羅斯在寧夏演習，就是由於阿富汗局勢的變化，這兩招倘若都沒用的話，北京是萬萬不敢派兵進入阿富汗的。