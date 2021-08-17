「神」速攻占沒人猜到 華人驚：喀布爾已空蕩蕩

從占領阿富汗 第一個省會城市，到包圍首都喀布爾，神學士 花了10天。幾天之前，阿富汗首都喀布爾的街頭還如往常般維持著「表面的正常」，但幾乎在一夜之間，這座城市變得空空蕩蕩。在喀布爾中國 人表示，沒人猜到塔利班來得這麽快，前一天還有人說政府軍一定能守住喀布爾。

澎湃新聞報導，當地時間8月15日，據美國有線電視新聞網（CNN）報道，神學士武裝人員正在喀布爾郊區待命，其談判代表則進入了阿富汗總統府，希望能實現喀布爾的「和平交接」。

「以前街上有許多檢查站，現在所有的檢查站都已經撤銷掉了，也看不到軍警。」當地時間15日，在駐喀布爾某國際組織從事安全相關工作的中國人小冉（化名）接受採訪時表示，「街上已經沒有人了，普通人應該都在家裡躲著。」

「其實前幾天的情況完全跟平常差不多，唯一的感覺就是阿富汗進城之前，我們的物價貴了不少，差不多貴了一半的樣子。」「我們的員工都不知道這回事，大家都沒有猜到（神學士來得這麽快）。」

早在傳出美軍要撤離阿富汗的消息之後，喀布爾各處的外國使領館就人滿為患。一個月前小冉外出時看到了土耳其領事館外排起的長隊，「大家都想獲得簽證，趕快離開阿富汗。」

「是否對阿富汗有恐懼，已經不是人民所考慮的問題了。能跑的人早就跑了，跑不掉的人就是跑不掉，他們更多是很難左右自己命運的人。」小冉說道。

中國駐阿富汗大使館15日進一步提醒在阿富汗中國公民密切關注安全形勢，加強自身安全防護，身在阿富汗的張先生表示，使館很早就給他們發出消息了，從六月份到七月份一直在給他們發消息，一直在給予他們幫助。他說，「使館還是很給力的，還幫大家協調飛機。」