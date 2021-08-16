作家問：靖國神社連參觀都不能？ 官媒：不能，永遠

中國男星到日本靖國神社一事近日再引起風波。(取材自上觀新聞)

創作「九州朱顏記」而知名的作者斬鞍，因一段話引發巨大爭議。斬鞍在新華社旗下「半月談」官方微博 就男星張哲瀚到日本 神社一事發表評論稱，「所以靖國神社 連參觀都不能去了？莫名其妙！」對此，「半月談」回應：「不能，永遠！」斬鞍隨後在微博雖發布道歉長文，但微博仍被封號，網友也開始抵制「九州朱顏記」。

上觀新聞報導，斬鞍13日發表上述言論後，隨即在社交媒體引發軒然大波。斬鞍還在微博下與網友進行了一番爭辯。

新華社旗下「半月談」官方微博就作家斬鞍有關靖國神社的回應：「不能，永遠！」。(取材自微博)

不過，晚些時候，斬鞍通過其官方微博發表長文道歉，內文提到，「發了三條很不合時宜的微博，造成了遠未想到的巨大負面影響。首先我向所有人道歉，這個道歉對歷史、也是對所有被我傷害到的人。」

斬鞍寫道：「會發出這一評論是因為我去過靖國神社，而且是故意去的，因為對這段日本不願意承認的歷史，我很好奇他們到底是怎樣表述的。」「所以後來去日本旅行，行程中本來沒有靖國神社這一項，離開東京的前一天我決定還是去看一下這個地方，想知道真實的日本人對這個地方的態度是什麼樣的。答案和我想的也一樣：充滿了荒謬和無知。」

他表示，「會去看靖國神社的緣由，但我去並沒有任何記錄和留念，我秉持著了解的心態去。」

斬鞍說：「『半月談』希望我們不要娛樂化一筆帶過歷史，這一點我完全認可。昨天發布之後有很多人提到了我在給張哲瀚洗地，吃瓜不吃完整就發聲，我當時心想這個人我又不認識又不關心，了解他的前因後果幹嘛。昨天引發問題以後，我把整個事件理了一遍，才真的認識到了我對於這個事件的評價太過於表面，在這個點上插入的評論非常的不恰當，會引發極大的負面的影響。」

他強調，「回頭看我對@半月談 的評論，就是截取片段只發表自己關心的意見，但在歷史問題上，是絕不能這樣片面與不謹慎的。民族感情的問題，不能用理客中來搪塞，我在此就不當發表評論向歷史、向廣大網友致以誠摯的歉意。」