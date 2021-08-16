戰敗76周年 日政要參拜靖國神社 中斥褻瀆歷史

日本前首相安倍晉三（中）15日參拜靖國神社。(路透)

15日是日本 二次大戰戰敗投降76周年，日本首相菅義偉委託秘書以「自民黨總裁」名義向供奉有二戰甲級戰犯的靖國神社 供奉「玉串料」（祭祀費），前首相安倍晉三、部分內閣成員和一些國會議員近日前往參拜。對此，中國 外交部發言人華春瑩表示，已通過外交渠道在北京和東京向日方嚴正交涉，表達強烈不滿和堅決反對。

本報系聯合報報導，日本政府主辦的全國戰歿者追悼會15日在東京日本武道館舉行。日皇德仁致詞說，回顧過去深刻反省，懇切祈願不再重蹈戰爭慘禍覆轍。上皇明仁曾於2015年二戰投降70周年當天，表達對戰爭的「深刻反省」，隨後歷年的戰歿者追悼會都沿用類似說法，德仁今年重申相同說法。

日相菅義偉致詞時則說，絕對不再重蹈戰爭慘禍覆轍，未來仍會貫徹這個信念。不過，跟前任安倍一樣，菅義偉也沒提到對亞洲各國的責任。

香港文匯報報導，針對日方行徑，中國外交部發言人華春瑩15日指出，靖國神社是日本軍國主義發動對外侵略戰爭的精神工具和象徵，供奉有罪行滔天的14名二戰甲級戰犯。日本一些政要在靖國神社問題上的所作所為，是對歷史正義的褻瀆，也是對包括中國在內亞洲受害國人民感情的嚴重傷害。中方已通過外交渠道在北京和東京向日方嚴正交涉，表達強烈不滿和堅決反對。中方敦促日方切實信守正視反省侵略歷史的表態和承諾，在靖國神社等歷史問題上謹言慎行，徹底同軍國主義切割，以實際行動取信於亞洲鄰國和國際社會。

中國駐日本大使館發言人15日指出，中方對日方在靖國神社問題上的消極動向表示強烈不滿和堅決反對，已向日方提出嚴正交涉。日方有關消極動向再次反映出日方對待侵略歷史的錯誤態度，也再次證明日本國內始終存在試圖掩蓋和否認侵略罪行的逆流。

據報導，除前首相安倍晉三外，15日當日，前往靖國神社進行了參拜的還有日本文部科學大臣萩生田光一、環境大臣小泉進次郎、世博擔當大臣井上信治、前總務大臣高市早苗。

此前在8月13日，日本經濟再生大臣西村康稔和防衛大臣岸信夫也相繼參拜靖國神社。