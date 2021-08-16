阿富汗變局 環時諷美「紙老虎」不堪一擊 對中相對有利

中國外長王毅7月28日在天津與神學士二號人物所率領的代表團會晤。(取材自推特)

神學士閃電拿下阿富汗 首都喀布爾並進行政權移交，中國 如何因應這一新局勢，成為西方媒體關注焦點。官媒環球時報昨天刊出社評，嘲諷美國 費時20年扶持阿富汗政府的努力猶如「紙老虎」般不堪一擊，並稱中國面對此變局不僅不會尷尬，反而還會發揮「建設性作用」，開啟另一個「主動」新局勢。

環球時報昨天發表題為「阿富汗局勢20年輪迴，美國栽了大跟頭」社評指出，美國在阿富汗發動「反恐戰爭」歷時20年，投入大量資源訓練該國正規軍，但美加速撤軍僅一個多月，阿富汗政府和軍隊就在神學士的凌厲攻勢下全面潰散，這次失敗比越戰的失敗更清楚展示了美國「的確很像是一隻紙老虎」。而且，美國不顧一切的撤出計畫，也展現了美國為利益拋棄盟友的「不可靠」。

針對近日西方輿論稱，神學士重新執政後將支持「東突」，中國擔心新疆安全受威脅，社評指出，這種說法在邏輯上誇張、混亂。中國與阿富汗間只有一條非常狹窄的瓦罕走廊，在中國軍隊駐防下，「三股勢力」休想穿越；另新疆經過這幾年的治理，極端主義被剷除，外部勢力想對新疆社會進行思想滲透和行動滲透都變得越來越難。

社評說，所以，中國會非常理性地面對阿富汗變局，決不會跳入西方輿論專為中國設的陷阱。美國的反恐戰爭失敗了，中國則處於相對有利的位置。中國會為阿富汗盡快實現和平、轉入重建發揮建設性作用，戰略上的善意和政策上的穩健將確保中國始終維持針對阿富汗局勢的主動。

德國之聲分析指出，在和神學士打交道時，中國握有一項美俄不具備的優勢，就是中國從來沒有針對神學士進行過軍事行動。德國馬歇爾基金會中國外交政策專家Andrew Small表示，面對神學士，中國手裡有好幾張牌可打，而神學士也十分清楚一點：在今後相當長的一段時期內，中國將是阿富汗的唯一經濟外援。

美國之音報導認為，自官媒發表上月王毅與神學士官員會面的一系列照片，就在營造「北京可能不得不承認，神學士這個在阿富汗迅速擴大控制範圍的強硬派伊斯蘭運動是一個合法政權」的氛圍。這顯示中國在阿富汗是「帝國的墳墓」的前提下，不會陷入「大博弈」，也沒有打算填補美國留下的權力真空的幻想。