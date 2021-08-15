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Delta太恐怖？全美100萬人周六衝去打疫苗

英媒諷用盡監控能量卻擴疫 中使館批無知仇視

中國新聞組／北京15日電
圖為上海青少年依規定接種新冠疫苗。(新華社)
圖為上海青少年依規定接種新冠疫苗。(新華社)

針對英國「每日電訊報」5日刊出一篇由記者所寫題為「為什麼中國用盡監控國家所有能量卻不能控制德爾塔變異病毒？」的文章，中國駐英國大使館連兩天發文批評全文充滿「對中國進行的系統性無端臆斷和惡意污衊」，呼籲這家百年老報及記者不應歪曲事實，蓄意誤導讀者。

觀察者網報導，針對每日電訊報5日發表記者Sophia Yan題為「為什麼中國用盡監控國家所有能量卻不能控制德爾塔變異病毒？」的文章，中國駐英使館13日撰文表達不滿後，14日再對每日電訊報發出公開信「事實就是事實」，批評該報刊登涉華錯誤文章。

中國駐英使館在公開信中指出，每日電訊報這篇文章從題目就可看出，作者假借報導德爾塔變異病毒輸入中國情況，公然指責中國是「監控國家」。全文充滿作者對中國進行的系統性無端臆斷和惡意污衊，有違記者職業道德，且「作者對中國現實的無知以及對中國人民的偏見和仇視之深，著實令人驚訝」。

信中說，中國政府疫情監測措施是嚴格的，但這樣做是為了更好掌握疫情活動情況，絕非像這位記者所污衊的那樣是出於控制民眾自由的政治需要。

信中並批該報每當談到中國，記者總要扯上中國的人權狀況，事實上，中國今天的人權狀況是近代以來最好的，所謂「種族滅絕」、「強迫勞動」等都是虛假信息。

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