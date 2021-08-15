歷時17年…美對中反壟斷第1案 中企勝訴

華北製藥。（取材自微信）

海外網報導，華北製藥集團13日舉辦新聞發布會宣布，歷時近17年，在美國 對華發起的維生素Ｃ反壟斷訴訟案中，華北製藥集團重審勝訴。

據報導，美國聯邦第二巡迴上訴法院10日再次以違反國際禮讓原則為由，撤銷了紐約 東區法院2013年做出的責令河北維爾康製藥有限公司及其母公司華北製藥集團有限責任公司對直接購買者原告三倍損失賠償1.53億美元的一審判決，退回案件並指令地區法院駁回原告起訴且不得再次起訴。

據介紹，此案始於2005年1月，美國部分客商以價格共謀、形成壟斷為由，對包括河北維爾康製藥有限公司在內的中國 4家主要維生素C生產企業進行指控，並向美國法院起訴要求15.7億元人民幣的賠償損失。

出於多種因素，除河北維爾康製藥有限公司及其母公司華北製藥集團之外的其他三家被告同意和解，河北維爾康製藥有限公司一審敗訴。河北維爾康製藥有限公司提出上訴，並於2016年9月迎來二審勝訴。

隨後，原告不服判決，向美國最高法院申請再審。2018年美國最高法院裁決將案件發回原二審法院重新審理。直至2021年3月17日，二審法院重新組織開庭審理此案，並於8月10日迎來重審判決，華北製藥集團勝訴。這場持續近17年，歷經一審、二審、再審和重審的維生素Ｃ反壟斷案迎來了勝利。

華北製藥總法律顧問張廷德表示，此案是美國對華反壟斷第一案，具有示範意義。美國是判例法國家，有著「遵循先例」的傳統，這一判決對中國企業走出去具有里程碑意義。該案的勝訴不僅為企業挽回了巨大損失，也為中國企業應對國際訴訟提供了有益的經驗，為國內企業走出去依法維權和開拓國際市場增強了信心。