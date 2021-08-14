我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「中國茶都」安溪 被台灣人「培訓」成電信詐騙大本營？

富國開打第3劑疫苗 專家警告：恐讓全球更多人死亡

對付頭號對手? 美媒：CIA擬設中國任務中心

中國新聞組／北京14日電
美國中情局局長威廉·伯恩斯。(路透資料照片)
美國中情局局長威廉·伯恩斯。(路透資料照片)

美國中情局(CIA）局長上月宣稱要用冷戰戰術對付中國後，彭博引述消息人士稱，中情局考慮設立一個獨立的「中國任務中心」的提議，以進一步深入了解美國頭號戰略對手中國。

環球網引述彭博報導指出，三名不願透露姓名的現任和前任官員表示，在情報機構中，一個單獨的中國中心將更容易為與中國有關的活動爭取到人員、資金和高層關注。一位不願透露姓名的前中情局官員說，中情局很多人一直認為有必要建立一個獨立的中國任務中心。但至少到目前為止，沒有人願意邁出第一步。

該提議是美國中央情報局局長威廉·伯恩斯（William Burns）對該機構在華能力進行更廣泛評估的一部分，將提升中情局內部對中國的關注。長期以來，中國一直是該機構更廣泛的「東亞太平洋任務中心」的一部分。

據介紹，任務中心是獨立的實體，根據中情局的優先事項利用整個機構的資源。中情局現有反情報、反恐和近東任務中心。報導還提到，2017年川普政府執政期間，中情局建立了一個新的北韓任務中心。

報導指出，對於美方頻繁渲染所謂的「中美競爭」，中國外交部發言人趙立堅此前表示，中美作為兩個大國，在維護世界和平穩定、促進世界經濟復甦發展等方面擁有廣泛共同利益，雙方合則兩利、鬥則俱傷。中美關係與其他大國關係一樣難免存在一些競爭，但用競爭來定義或主導中美關係則是完全錯誤的，只會導致對抗衝突。中方堅決反對美方打著競爭的旗號行封閉排華、遏制打壓中國之實。

中國 美國 威廉

上一則

「孟晚舟案不尋常」 加法官一席「大實話」震驚媒體

下一則

反對病毒溯源政治化 中批美「有罪推定」

延伸閱讀

秦剛首赴國務院會薛曼：台灣是中美關係最敏感問題

秦剛首赴國務院會薛曼：台灣是中美關係最敏感問題
王東華金山座談：美中關係 處在最重要的關口

王東華金山座談：美中關係 處在最重要的關口
世界晚報／政治味濃？美媒奧運開幕再提中國人權問題

世界晚報／政治味濃？美媒奧運開幕再提中國人權問題

奧運開幕飄政治味 美媒轉播細數中國人權問題

奧運開幕飄政治味 美媒轉播細數中國人權問題

熱門新聞

北京野生動物園發生兩群遊客因糾紛而相互撕打。(擷自推特)

北京動物園遊客打群架 引發動物仿效互毆

2021-08-08 12:20
東京奧運桌球混雙項目，日本拿下金牌，中國收銀，中華隊奪銅。(美聯社)

桌球不再全面稱霸 中國掀起反對「養狼」聲浪

2021-08-08 03:14
美國陸軍德特里克堡（Fort Detrick）生物實驗室衛星空拍照片。（截圖自新華網視頻）

新冠病毒溯源戰 中國衛星曝光美國全球生化實驗室

2021-08-12 09:34
中國疫情再起且情況嚴峻，歐美線貨機被下令暫停過夜。(美聯社)

中國全面暫停歐美線貨機過夜 運價漲定了

2021-08-08 13:27
北京朝陽分局外廣場上被黑壓壓的人群佔滿，她們都是為了探監吳亦凡而來。（視頻截圖）

探監吳亦凡未果 上千女粉深夜警局門外鬧事

2021-08-07 10:00
東京奧運拳擊女子75公斤級決賽中，中國選手李倩不敵英國選手普賴斯，獲得銀牌。（新華社）

東奧金牌冠軍拱手還美國 中國上下一片嘆息

2021-08-08 06:57

超人氣

更多 >
佛州布洛華德郡24小時內4名老師染疫亡

佛州布洛華德郡24小時內4名老師染疫亡
紐約州眾議長將停止彈劾州長程序 葛謨可能東山再起

紐約州眾議長將停止彈劾州長程序 葛謨可能東山再起
西有野火東有颶風 氣候變遷讓15%美國人考慮搬家

西有野火東有颶風 氣候變遷讓15%美國人考慮搬家
「清零」防疫策略 恐讓中國與世隔絕好幾年

「清零」防疫策略 恐讓中國與世隔絕好幾年
紐約法拉盛KTV濺血 男子身中多槍亡

紐約法拉盛KTV濺血 男子身中多槍亡