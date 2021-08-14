對付頭號對手? 美媒：CIA擬設中國任務中心

美國中情局局長威廉·伯恩斯。(路透資料照片)

繼美國 中情局(CIA）局長上月宣稱要用冷戰戰術對付中國 後，彭博引述消息人士稱，中情局考慮設立一個獨立的「中國任務中心」的提議，以進一步深入了解美國頭號戰略對手中國。

環球網引述彭博報導指出，三名不願透露姓名的現任和前任官員表示，在情報機構中，一個單獨的中國中心將更容易為與中國有關的活動爭取到人員、資金和高層關注。一位不願透露姓名的前中情局官員說，中情局很多人一直認為有必要建立一個獨立的中國任務中心。但至少到目前為止，沒有人願意邁出第一步。

該提議是美國中央情報局局長威廉 ·伯恩斯（William Burns）對該機構在華能力進行更廣泛評估的一部分，將提升中情局內部對中國的關注。長期以來，中國一直是該機構更廣泛的「東亞太平洋任務中心」的一部分。

據介紹，任務中心是獨立的實體，根據中情局的優先事項利用整個機構的資源。中情局現有反情報、反恐和近東任務中心。報導還提到，2017年川普政府執政期間，中情局建立了一個新的北韓任務中心。

報導指出，對於美方頻繁渲染所謂的「中美競爭」，中國外交部發言人趙立堅此前表示，中美作為兩個大國，在維護世界和平穩定、促進世界經濟復甦發展等方面擁有廣泛共同利益，雙方合則兩利、鬥則俱傷。中美關係與其他大國關係一樣難免存在一些競爭，但用競爭來定義或主導中美關係則是完全錯誤的，只會導致對抗衝突。中方堅決反對美方打著競爭的旗號行封閉排華、遏制打壓中國之實。