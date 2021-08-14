「孟晚舟案不尋常」 加法官一席「大實話」震驚媒體

華為財務官孟晚舟11日離開家，前往加拿大溫哥華參加法庭聽證會。（路透）

加拿大 法官霍爾姆斯日前審理美國 要求引渡華為財務長孟晚舟 一案時說，這麼一起欺詐案，多年後卻沒有實際的損害，且機構裡看來有不少人都掌握華為和伊朗公司情況，「這並不尋常」。中媒形容這是連法官都看不下去孟晚舟案之奇怪所說出的「大實話」，但他可能仍會同意將孟晚舟引渡到美國去。

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環球網報導，當地時間12日上午，加拿大法庭再次開庭審理了美國要求引渡被加國扣押的孟晚舟一案。這起備受國際輿論關注的案件，暴露了加拿大司法制度的不公，除引來不少加拿大引渡法專家的批評，就連審理此案的法官自己也都繃不住了，在庭審上說出了讓不少西方媒體都驚訝的大實話。

報導引述一份來自當天庭審現場的紀錄指出，審理此案的加拿大法官霍爾姆斯在庭上說：「這麼一起欺詐案，卻在許多年後，並沒有任何實際的損害出現。而且，這起案件所謂的受害者，一個大型機構，看起來裡面有不少人都掌握（華為和伊朗公司的）情況，這並不尋常」。

他這番話一度讓加拿大檢方有點下不來台。檢方的律師連忙提醒霍爾姆斯說：「可你自己之前也說過，（匯豐）有些人可能知道（華為與伊朗公司的事情），並不代表沒有發生欺詐」。

但霍爾姆斯仍繼續表示：「我只是覺得，沒有實際損失和相當清楚（華為與伊朗公司的）實際關聯這兩件事，都在此案中存在，這是不尋常的」。

此時加拿大檢方律師再次對霍爾姆斯說：「這些情況是（美國法庭）在宣判時才考慮的，是關係犯罪嚴重程度的」。霍爾姆斯則只回應了一句：「謝謝」。

報導說，目前無法確認霍爾姆斯說出這番話的用意，但他對這起「不尋常」的案件做出的「不尋常」的表態，引起了英國路透社等諸多國際媒體的關注。路透還直接將霍爾姆斯的疑慮放進了報導的大標題裡。

但報導引述分析人士認為，即便庭審法官也發現這起案件不尋常，他還是很可能會同意將已經被加拿大扣押了近1000天的孟晚舟引渡到美國去，好讓美國的法庭去解決這個加拿大因為害怕得罪美國而不敢去解決的麻煩案件。