中俄萬人軍演結束 逾8成是新型武器

在寧夏某合同戰術訓練基地，炮兵群集中火力對「敵」實施集火打擊。（新華社）

中俄寧夏聯合軍演13日進入最後一天，此次演習投入的新型武器裝備占81.6%，投射彈藥265噸、殲20釋放干擾彈畫面曝光。俄羅斯 防長紹伊古（Sergei Shoigu）與中國 防長魏鳳和觀摩演練，演習結束後雙方簽署合作文件。

多維新聞報導，中俄最後一個階段聯演一開始，4架殲20戰機與2架殲轟7戰機就對敵前沿指揮所和對空觀察哨實施打擊。

來源:YouTube

13日上午10時20分許，在軍委導演部導控指揮下，雙方動用兵力1萬餘人及多型飛機、火砲、裝甲車輛等主戰裝備，區分先期聯合防抗、綜合毀癱體系、高速立體攻擊、縱深清剿追殲4個階段，圓滿完成演習任務。

此次投入的新型武器裝備占81.6%，在45分鐘內投射彈藥265噸、火力密度平均每分鐘228發、火力峰值最高每分鐘364發。

這是新冠疫情 爆發以來首次在中國境內舉行的大規模中外聯演聯訓活動，也是中國首次邀請俄羅斯軍隊進入位於內陸寧夏參加演習。

國防部發布報導，中俄聯和軍演結束後，中俄兩國防長舉行會談。國務委員兼國防部長魏鳳和表示，在習近平和普亭的戰略引領下，中俄兩軍合作在疫情中逆勢前行，相互堅定支持，體現了兩軍關係發展的高水平。

俄羅斯防長紹伊古表示，俄方願與中方加強戰略溝通，深化反恐等領域合作，共同為維護地區和平穩定作出積極努力。