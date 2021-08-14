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中俄萬人軍演結束 逾8成是新型武器

中國新聞組／北京14日電
在寧夏某合同戰術訓練基地，炮兵群集中火力對「敵」實施集火打擊。（新華社）
在寧夏某合同戰術訓練基地，炮兵群集中火力對「敵」實施集火打擊。（新華社）

中俄寧夏聯合軍演13日進入最後一天，此次演習投入的新型武器裝備占81.6%，投射彈藥265噸、殲20釋放干擾彈畫面曝光。俄羅斯防長紹伊古（Sergei Shoigu）與中國防長魏鳳和觀摩演練，演習結束後雙方簽署合作文件。

多維新聞報導，中俄最後一個階段聯演一開始，4架殲20戰機與2架殲轟7戰機就對敵前沿指揮所和對空觀察哨實施打擊。

來源:YouTube

13日上午10時20分許，在軍委導演部導控指揮下，雙方動用兵力1萬餘人及多型飛機、火砲、裝甲車輛等主戰裝備，區分先期聯合防抗、綜合毀癱體系、高速立體攻擊、縱深清剿追殲4個階段，圓滿完成演習任務。

此次投入的新型武器裝備占81.6%，在45分鐘內投射彈藥265噸、火力密度平均每分鐘228發、火力峰值最高每分鐘364發。

這是新冠疫情爆發以來首次在中國境內舉行的大規模中外聯演聯訓活動，也是中國首次邀請俄羅斯軍隊進入位於內陸寧夏參加演習。

國防部發布報導，中俄聯和軍演結束後，中俄兩國防長舉行會談。國務委員兼國防部長魏鳳和表示，在習近平和普亭的戰略引領下，中俄兩軍合作在疫情中逆勢前行，相互堅定支持，體現了兩軍關係發展的高水平。

俄羅斯防長紹伊古表示，俄方願與中方加強戰略溝通，深化反恐等領域合作，共同為維護地區和平穩定作出積極努力。

在寧夏某合同戰術訓練基地，殲-20戰機釋放干擾彈。（新華社）
在寧夏某合同戰術訓練基地，殲-20戰機釋放干擾彈。（新華社）
在「西部·聯合-2021」演習實兵實裝實彈合練中，中方直升機搭載特戰小隊至預定區...
在「西部·聯合-2021」演習實兵實裝實彈合練中，中方直升機搭載特戰小隊至預定區域。（新華社）

中國 俄羅斯 疫情

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