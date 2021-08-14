我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「中國茶都」安溪 被台灣人「培訓」成電信詐騙大本營？

富國開打第3劑疫苗 專家警告：恐讓全球更多人死亡

日防衛大臣赴靖國神社 惹怒中

中國新聞組／北京14日電
日本防衛大臣岸信夫。（本報資料照片）
日本防衛大臣岸信夫。（本報資料照片）

日本防衛大臣岸信夫昨天前往靖國神社參拜後，中國國防部晚間表達強烈不滿和堅決反對，批評此舉是日本挑戰戰後國際秩序的險惡用心，並向日方提出嚴正交涉。

中央社報導，中國國防部新聞發言人吳謙表示，眾所周知，靖國神社是日本軍國主義發動對外侵略戰爭的精神工具和象徵，供奉有14個對那場侵略戰爭負有嚴重罪責的甲級戰犯。日本防衛大臣參拜靖國神社，再次反映出「日方對待侵略歷史的錯誤態度和挑戰戰後國際秩序的險惡用心」。

他表示，不能正視歷史，就不會擁有未來。「我們要求日方認真反省侵略歷史，時刻牢記歷史教訓，採取措施糾正錯誤，以實際行動取信于亞洲鄰國和國際社會。」

吳謙並稱，近一個時期以來，日本防務部門在涉中問題上不斷採取消極負面行動，勾連域外國家抹黑污蔑中國國防政策和軍隊建設發展、大搞針對性軍事演習，粗暴介入純屬中國內政的「台灣問題」，在南海開展挑釁行動，對中日防務關係發展造成了嚴重干擾。

他最後稱，敦促日方摒棄冷戰思維，按照中日四個政治文件精神，在相互尊重、互不干涉內政基礎上，同中方相向而行，推動中日防務關係沿著正確軌道向前發展。

岸信夫昨天下午前往備受爭議的靖國神社參拜，這是五年來首位現任防衛大臣參拜靖國神社；對於可能引起中韓不滿，岸信夫表示，向自國的戰爭英靈致敬是理所當然的。

日本 中國 國防部

上一則

Delta突破南京防線 攻下半個中國 北京抗疫壓力幾何？

下一則

「中國茶都」安溪 被台灣人「培訓」成電信詐騙大本營？

延伸閱讀

東京疫情達「災難級」 呼籲強制封鎖措施的聲浪升高

東京疫情達「災難級」 呼籲強制封鎖措施的聲浪升高
日本疫苗接種慢 日本經濟表現在G7中墊底

日本疫苗接種慢 日本經濟表現在G7中墊底
日疫情慘…確診數首增逾2萬例 首相急籲民眾暑假勿出遊

日疫情慘…確診數首增逾2萬例 首相急籲民眾暑假勿出遊
她們都不倫 唐田英里佳遭冷凍 福原愛工作滿

她們都不倫 唐田英里佳遭冷凍 福原愛工作滿

熱門新聞

北京野生動物園發生兩群遊客因糾紛而相互撕打。(擷自推特)

北京動物園遊客打群架 引發動物仿效互毆

2021-08-08 12:20
東京奧運桌球混雙項目，日本拿下金牌，中國收銀，中華隊奪銅。(美聯社)

桌球不再全面稱霸 中國掀起反對「養狼」聲浪

2021-08-08 03:14
美國陸軍德特里克堡（Fort Detrick）生物實驗室衛星空拍照片。（截圖自新華網視頻）

新冠病毒溯源戰 中國衛星曝光美國全球生化實驗室

2021-08-12 09:34
中國疫情再起且情況嚴峻，歐美線貨機被下令暫停過夜。(美聯社)

中國全面暫停歐美線貨機過夜 運價漲定了

2021-08-08 13:27
北京朝陽分局外廣場上被黑壓壓的人群佔滿，她們都是為了探監吳亦凡而來。（視頻截圖）

探監吳亦凡未果 上千女粉深夜警局門外鬧事

2021-08-07 10:00
東京奧運拳擊女子75公斤級決賽中，中國選手李倩不敵英國選手普賴斯，獲得銀牌。（新華社）

東奧金牌冠軍拱手還美國 中國上下一片嘆息

2021-08-08 06:57

超人氣

更多 >
佛州布洛華德郡24小時內4名老師染疫亡

佛州布洛華德郡24小時內4名老師染疫亡
紐約州眾議長將停止彈劾州長程序 葛謨可能東山再起

紐約州眾議長將停止彈劾州長程序 葛謨可能東山再起
西有野火東有颶風 氣候變遷讓15%美國人考慮搬家

西有野火東有颶風 氣候變遷讓15%美國人考慮搬家
「清零」防疫策略 恐讓中國與世隔絕好幾年

「清零」防疫策略 恐讓中國與世隔絕好幾年
紐約法拉盛KTV濺血 男子身中多槍亡

紐約法拉盛KTV濺血 男子身中多槍亡