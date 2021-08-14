日防衛大臣赴靖國神社 惹怒中

日本防衛大臣岸信夫。（本報資料照片）

日本 防衛大臣岸信夫昨天前往靖國神社參拜後，中國國防部 晚間表達強烈不滿和堅決反對，批評此舉是日本挑戰戰後國際秩序的險惡用心，並向日方提出嚴正交涉。

中央社報導，中國國防部新聞發言人吳謙表示，眾所周知，靖國神社是日本軍國主義發動對外侵略戰爭的精神工具和象徵，供奉有14個對那場侵略戰爭負有嚴重罪責的甲級戰犯。日本防衛大臣參拜靖國神社，再次反映出「日方對待侵略歷史的錯誤態度和挑戰戰後國際秩序的險惡用心」。

他表示，不能正視歷史，就不會擁有未來。「我們要求日方認真反省侵略歷史，時刻牢記歷史教訓，採取措施糾正錯誤，以實際行動取信于亞洲鄰國和國際社會。」

吳謙並稱，近一個時期以來，日本防務部門在涉中問題上不斷採取消極負面行動，勾連域外國家抹黑污蔑中國國防政策和軍隊建設發展、大搞針對性軍事演習，粗暴介入純屬中國內政的「台灣問題」，在南海開展挑釁行動，對中日防務關係發展造成了嚴重干擾。

他最後稱，敦促日方摒棄冷戰思維，按照中日四個政治文件精神，在相互尊重、互不干涉內政基礎上，同中方相向而行，推動中日防務關係沿著正確軌道向前發展。

岸信夫昨天下午前往備受爭議的靖國神社參拜，這是五年來首位現任防衛大臣參拜靖國神社；對於可能引起中韓不滿，岸信夫表示，向自國的戰爭英靈致敬是理所當然的。