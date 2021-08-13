我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

佛州布洛華德郡24小時內4名老師染疫亡

再次領先全球 以色列將第三劑加強針年齡降至50歲以上

又見「完達山1號」東北虎 吉林確保人不傷虎、虎不傷人

﻿中國新聞組／北京13日電
闖進村的野生東北虎「完達山1號」。（視頻截圖）
闖進村的野生東北虎「完達山1號」。（視頻截圖）

4月23日一隻突然闖入黑龍江省密山市白魚灣鎮臨湖村的野生東北虎成為新聞主角，引發關注，當時該虎經報請國家林草局確定名稱為「完達山一號」，初步判斷為2到3歲的雄性未成年虎。

央視新聞報導，通過衛星跟蹤圈顯示，8月12日，「完達山一號」野生東北虎近日在吉林省天橋嶺林區和黑龍江林區交界處出現。天橋嶺森林公安局與天橋嶺林業局立即啟動聯動機制和人虎衝突預案，確保人不傷虎、虎不傷人。

據了解，「完達山一號」曾於5月25日來到天橋嶺林區串門，這次光臨已是該虎第二次來天橋嶺林區做客。得知該消息後，天橋嶺森林公安局和天橋嶺林業局緊急行動，對林區群眾發放宣傳單和告知書進行宣傳、普及野生動物保護知識和自我保護常識，告誡他們入山要盡量多人一起結伴而行，並隨身攜帶應急工具，在遭遇野生東北虎的危急時刻敲擊銅鑼或燃放鞭炮進行自救，防止威脅人身安全的事件發生。

民警與工作人員積極深入該區域，加大對該野生東北虎巡護和保護力度。並組成保護、巡護小組，開展入山巡護、清山清套活動，避免獵套、電網等獵具對其造成傷害。同時在東北虎出現的主要區域，增設虎豹出沒標識和禁止入山警示牌，對來往行人車輛開展安全防范教育。為進一步加大打擊力度，天橋嶺森林公安局對該區群眾公布舉報電話，發現違法盜獵行為及時舉報，震懾不法分子。

天橋嶺林業局和天橋嶺森林公安局將持續關注“完達山一號”野生東北虎動向，確保東北虎的絕對安全。

公安 教育 工作

上一則

「清零」防疫策略 恐讓中國與世隔絕好幾年

下一則

17天累計確診510例 揚州12名官員被問責

延伸閱讀

跳進書海

跳進書海
長春大火15死 不少試穿婚紗女子未換裝 直接跳樓逃生

長春大火15死 不少試穿婚紗女子未換裝 直接跳樓逃生
長春大火多人跳樓逃生15死25傷 企業法人已被控制

長春大火多人跳樓逃生15死25傷 企業法人已被控制
拉洋片

拉洋片

熱門新聞

北京野生動物園發生兩群遊客因糾紛而相互撕打。(擷自推特)

北京動物園遊客打群架 引發動物仿效互毆

2021-08-08 12:20
東京奧運桌球混雙項目，日本拿下金牌，中國收銀，中華隊奪銅。(美聯社)

桌球不再全面稱霸 中國掀起反對「養狼」聲浪

2021-08-08 03:14
美國陸軍德特里克堡（Fort Detrick）生物實驗室衛星空拍照片。（截圖自新華網視頻）

新冠病毒溯源戰 中國衛星曝光美國全球生化實驗室

2021-08-12 09:34
中國疫情再起且情況嚴峻，歐美線貨機被下令暫停過夜。(美聯社)

中國全面暫停歐美線貨機過夜 運價漲定了

2021-08-08 13:27
北京朝陽分局外廣場上被黑壓壓的人群佔滿，她們都是為了探監吳亦凡而來。（視頻截圖）

探監吳亦凡未果 上千女粉深夜警局門外鬧事

2021-08-07 10:00
上海電氣集團股份有限公司總裁黃甌，5日突然離世。（取材自人民網）

董事長剛被查 上海電氣總裁黃甌跳樓自殺

2021-08-06 10:00

超人氣

更多 >
霍尊2天約砲1次「淫亂對話」曝光 買壯陽藥拚1晚3槍

霍尊2天約砲1次「淫亂對話」曝光 買壯陽藥拚1晚3槍
仇亞犯罪？華府華男一家三口散步回家 遭人攻擊

仇亞犯罪？華府華男一家三口散步回家 遭人攻擊
美7天駭人數據：新增24%確診、31%住院、22%死亡

美7天駭人數據：新增24%確診、31%住院、22%死亡
白男不戴口罩闖華人區超市 被經理和亞裔顧客轟出去

白男不戴口罩闖華人區超市 被經理和亞裔顧客轟出去
秦剛首赴國務院會薛曼：台灣是中美關係最敏感問題

秦剛首赴國務院會薛曼：台灣是中美關係最敏感問題