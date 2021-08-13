反擊病毒溯源 中衛星曝光美生化實驗室 稱全球有200間
中美針對新冠病毒溯源的角力不斷升高。北京除一再要求美國開放位於馬里蘭州的美國陸軍德特里克堡等實驗室接受國際調查，近期更利用衛星直接曝光包括德特里克堡在內，美國位於世界各地的生化實驗室。
來源：YouTube
新華網、人民網等媒體12日均報導，近日，新華社徐澤宇工作室與新華社衛星新聞實驗室合作，在海外社交平台推出一則高空「檢閱」美國生化實驗室的視頻，從數十萬公尺外的太空視角，掃描美國在全球25個國家和地區設立的生化實驗室，「引發海外受眾強烈關注」。
網路公開訊息顯示，徐澤宇現年31歲，是新華社對外部海外社交媒體採編室記者。今年3月中國兩會期間，徐澤宇曾揭露西方媒體利用濾鏡，「醜化」中國形象而受到關注，在中國甚至被譽為「國際網紅」。
徐澤宇的臉書在7月28日發布這則約7分鐘長的影片。新華網報導，這則視頻總瀏覽量已超過600萬次，互動20多萬次。
新華網指出，美國一些政客對武漢病毒研究所「一味造謠抹黑」，聲稱武漢是新冠肺炎疫情發源地。與此同時，美國在世界各地部署的生化實驗室頻繁爆發安全事故，美國政府卻拒絕國際社會進行調查。
徐澤宇在臉書上表示，近20年來，美國一直拒絕重啟「禁止生物武器公約」核查議定書的談判。或許正是美國掩蓋秘密的最佳選擇。
徐澤宇稱，「美國在25個國家或地區建造生物實驗室，並引發麻疹或其他危險傳染疾病的大規模爆發。猜猜美國在世界建造了多少個生化實驗室？200個！」
影片首先透過衛星曝光德特里克堡實驗室布局，並指出光是在前蘇聯位於中東地區的幾個國家內，至少就有27座美國的生化實驗室，連南韓境內都有4座。
影片最後並質問：為何美國要在全世界建立這麼多生化實驗室，由軍方主導？這些實驗室是否符合安全規範？是否曾發生洩漏事故？
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