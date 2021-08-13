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讓世界了解中國 「開國大典」導演李前寬辭世 享壽80歲

中國新聞組／北京13日電
李前寬（左一）一生執導過「開國大典」、「重慶談判」、「七七事變」、「抗美援朝」等電影。（中新社）
李前寬（左一）一生執導過「開國大典」、「重慶談判」、「七七事變」、「抗美援朝」等電影。（中新社）

中國國家一級導演、中國電影家協會名譽主席李前寬於12日上午8時29分在浙江寧波慈溪逝世，享壽80歲。

李前寬一生執導過「開國大典」、「重慶談判」、「七七事變」、「抗美援朝」等電影，曾兩次獲金雞獎最佳導演獎及最佳影片獎。其中，「開國大典」獲得第10屆中國電影金雞獎最佳故事片獎和第13屆大眾電影百花獎最佳故事片獎。「重慶談判」 獲「華表杯」政府優秀影片獎、第17屆百花獎優秀影片獎。

中國國家一級導演李前寬在浙江逝世，享壽80歲。（新華社）
中國國家一級導演李前寬在浙江逝世，享壽80歲。（新華社）

「開國大典」海報。（取材自微博）
「開國大典」海報。（取材自微博）

2005年12月28日，在紀念中國電影誕生一百周年大會上，李前寬獲得「國家有突出貢獻的電影藝術家」稱號。

李前寬曾於2018年9月2日，在「長影之夜」晚會上，回憶起初到長影的場景和自己的藝術生涯說，「電影人就是用作品說話，用作品體現你對人民和國家的大愛、情懷」。

香港文匯報報導，作為中國「第四代」導演的傑出代表，李前寬始終將鏡頭聚焦於民族歷史與國家命運，他曾表示：「中國電影要更多地把中國故事講給世界聽，讓世界了解中國人，了解中國精神、中國形象。」

李前寬在擔任中國電影基金會會長期間，差不多每年參與組織海峽兩岸暨港澳地區的電影文化交流和展映，倡導並實施內地主流電影走進中國香港、中國澳門及中國台灣大學校園，推動「亞洲電影大獎」落戶香港。

他曾表示，海峽兩岸暨港澳地區儘管地域不同，在文化認同和價值觀方面存有差異，但共同傳承着中華民族豐厚的文化基因，是中國電影大家庭的重要組成部分。他希望把這些電影優勢資源整合起來，增強中國電影在全世界的傳播力和影響力。

中國 電影 導演

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